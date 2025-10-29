كأس العالم للناشئين - مدرب إيطاليا: علينا التأقلم سريعا مع المناخ في قطر

يثق ماسيميليانو فافو مدرب منتخب إيطاليا تحت 17 عاما في قدرات فريقه قبل المشاركة المرتقبة في كأس العالم للناشئين.

وتستضيف قطر كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر 2025.

وقال مدرب منتخب إيطاليا عبر موقع فيفا الرسمي: "علينا التأقلم بسرعة مع المناخ والرطوبة، وإدارة عملية التناوب بين اللاعبين بحكمة للحفاظ على لياقتهم. الهدف هو اللعب من أجل القميص وأن نشعر بالفخر بأنفسنا. وكالعادة، نريد أن ننافس المنتخبات العريقة كروياً مثلنا، وأن نمضي لأبعد نقطة ممكنة في البطولة دون أن نفرض على أنفسنا أي حدود".

وأضاف "كنا قريبين جدا من بلوغ نهائي بطولة أوروبا تحت 17 سنة في ألبانيا قبل أن نخسر بركلات الترجيح أمام البرتغال. نحن نعلم أن لدينا فريقا قويا، ونثق بقدرتنا على منافسة أي منتخب".

وتابع "المنافسة في المجموعة؟ أي فريق يصل إلى كأس العالم يستحق الاحترام، لأنه منظم ومستعد تمامًا للمنافسة. قطر، على سبيل المثال، تملك أفضلية كبيرة كون لاعبيها قادرين على التدريب معًا يوميًا، وتلعب على أرضها، ومعتادة على الأجواء المناخية. سنواجهها في المباراة الافتتاحية لنا، وستكون اختبارًا صعبًا من البداية".

وتابع "كما نعرف ما يمكن أن نتوقعه من بوليفيا وجنوب أفريقيا. سنحترم كل الخصوم، لكننا لا نخشى أحدًا. أتوقع أن نواجه فرقًا قوية بدنيًا، متقنة فنيًا، ومنظمة تكتيكيًا، فهكذا أصبحت كرة القدم في العالم اليوم".

وتعد تلك النسخة الأولى من كأس العالم تحت 17 سنة التي تضم 48 منتخبًا.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا، وفنزويلا، وهاييتي.

منتخب مصر حاضر بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم تحت 17 عاما في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.

وتأهل الفراعنة للمونديال عبر كأس الأمم الإفريقية للناشئين الشهر الماضي.

فقد ظفر المنتخب المصري ثالث المجموعة الثانية ببطاقة التأهل بعد الفوز على منتخب أنجولا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في الملحق.

