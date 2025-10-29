رومانو: سباليتي وافق على تدريب يوفنتوس حتى نهاية الموسم.. وشرط للتمديد

وافق لوتشيانو سباليتي على تدريب يوفنتوس خلف لإيجور تودور.

وأعلن نادي يوفنتوس الاثنين الماضي إقالة مدربه الكرواتي إيجور تودور بسبب سوء النتائج.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي المختص باخبار الانتقالات، فإن سباليتي وافق على تدريب يوفنتوس حتى نهاية الموسم مع خيار التمديد بناء على إمكانية التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح رومانو أن في الوقت الحالي تتم مراجعة الإجراءات الرسمية قبل توقيع العقود.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، ذكرت في وقت سابق أن هناك اجتماع بين الفرنسي داميان كومولي مدير عام يوفنتوس ولوتشيانو سباليتي لحسم الاتفاق حول توليه تدريب الفريق خلفا لإيجور تودور.

بعد استقالته من منصبه منذ يونيو 2025، عندما قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إعفائه من مهامه، أصبح مدرب نابولي وروما السابق مستعدًا للعودة إلى التدريب.

سبق لسباليتي تدريب نابولي، محققًا لقبه الثالث في الدوري الإيطالي موسم 2022-2023. وخلال مسيرته، قاد أيضًا فرق إنتر، وروما، وزينيت سانت بطرسبرج، وأودينيزي، وإمبولي.

فيما قاد المدرب الكرواتي البيانكونيري في 24 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 8 وخسر 6.

وواصل يوفنتوس نتائجه السلبية للمباراة الثالثة على التوالي، حين خسر على يد لاتسيو.

البيانكونيري فشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، في أسوأ سلسلة له منذ مارس 1991 تحت قيادة جيجي مايفريدي.

يوفنتوس لم يحقق أي فوز في آخر 8 مباريات بكل البطولات، مكتفيا بخمس تعادلات وثلاث هزائم متتالية أمام كومو وريال مدريد ولاتسيو، في أسوأ سلسلة للفريق منذ عام 2009.

وتراجع يوفنتوس للمركز الثامن برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن نابولي وروما المتصدران.