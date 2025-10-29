رومانو: سباليتي وافق على تدريب يوفنتوس حتى نهاية الموسم.. وشرط للتمديد

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 12:08

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي

وافق لوتشيانو سباليتي على تدريب يوفنتوس خلف لإيجور تودور.

وأعلن نادي يوفنتوس الاثنين الماضي إقالة مدربه الكرواتي إيجور تودور بسبب سوء النتائج.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي المختص باخبار الانتقالات، فإن سباليتي وافق على تدريب يوفنتوس حتى نهاية الموسم مع خيار التمديد بناء على إمكانية التأهل لدوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
سباليتي: من سيخلف تودور في تدريب يوفنتوس سيكون محظوظا بوفون: اختيار سباليتي لتدريب يوفنتوس سيكون رائعا سكاي: سباليتي الأقرب لقيادة يوفنتوس خلفا لتودور لا جازيتا: أبرزهم سباليتي ومانشيني.. 3 مرشحين لتدريب يوفنتوس

وأوضح رومانو أن في الوقت الحالي تتم مراجعة الإجراءات الرسمية قبل توقيع العقود.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، ذكرت في وقت سابق أن هناك اجتماع بين الفرنسي داميان كومولي مدير عام يوفنتوس ولوتشيانو سباليتي لحسم الاتفاق حول توليه تدريب الفريق خلفا لإيجور تودور.

بعد استقالته من منصبه منذ يونيو 2025، عندما قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إعفائه من مهامه، أصبح مدرب نابولي وروما السابق مستعدًا للعودة إلى التدريب.

سبق لسباليتي تدريب نابولي، محققًا لقبه الثالث في الدوري الإيطالي موسم 2022-2023. وخلال مسيرته، قاد أيضًا فرق إنتر، وروما، وزينيت سانت بطرسبرج، وأودينيزي، وإمبولي.

فيما قاد المدرب الكرواتي البيانكونيري في 24 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 8 وخسر 6.

وواصل يوفنتوس نتائجه السلبية للمباراة الثالثة على التوالي، حين خسر على يد لاتسيو.

البيانكونيري فشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، في أسوأ سلسلة له منذ مارس 1991 تحت قيادة جيجي مايفريدي.

يوفنتوس لم يحقق أي فوز في آخر 8 مباريات بكل البطولات، مكتفيا بخمس تعادلات وثلاث هزائم متتالية أمام كومو وريال مدريد ولاتسيو، في أسوأ سلسلة للفريق منذ عام 2009.

وتراجع يوفنتوس للمركز الثامن برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن نابولي وروما المتصدران.

سباليتي يوفنتوس
نرشح لكم
تقرير: استبعاد تورام من قائمة يوفنتوس بسبب إصابة تقرير: روما يبدأ مناقشات تجديد عقد ديبالا رومانو: ليون يبدأ محادثات استعارة إندريك من ريال مدريد راشفورد يسافر إنجلترا للتدرب مع معد بدني شخصي جواو نيفيز يعود لقائمة سان جيرمان بعد شهر ونصف من الغياب ريال مدريد: رفض الطعون المقدمة بشأن دوري السوبر.. وسنطلب تعويضات من يويفا فان دايك: سنبقى متحدين مهما كلف الأمر كييزا: أشعر بتحسن كبير هذا الموسم.. وأريد البقاء مع ليفربول
أخر الأخبار
حامد حمدان يسجل أمام الأهلي في ظهوره الأول بشكل أساسي هذا الموسم 7 دقيقة | الدوري المصري
عبد الله حماد: وزير الرياضة رفض انضمام ميسي للدوري السعودي 41 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: استبعاد تورام من قائمة يوفنتوس بسبب إصابة 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - بمشاركة الزمالك.. ساو باولو تستضيف كأس العالم للأندية وتحديد المشاركين 52 دقيقة | كرة طائرة
مباشر الدوري المصري – بتروجت (1)-(0) الأهلي.. 4 إنذارات ساعة | الدوري المصري
رابطة المحترفين الإماراتية تعلن تعديل في مواعيد السوبر المصري ساعة | الدوري المصري
تشكيل بتروجت – حامد حمدان أساسي أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تقرير: روما يبدأ مناقشات تجديد عقد ديبالا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516142/رومانو-سباليتي-وافق-على-تدريب-يوفنتوس-حتى-نهاية-الموسم-وشرط-للتمديد