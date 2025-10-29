كريستيانو رونالدو يتحدث بعد توديع كأس الملك
الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 11:57
كتب : FilGoal
تحدث كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال وفريق النصر عن توديع فريقه لبطولة كأس الملك.
وودع رونالدو كأس الملك بالخسارة أمام اتحاد جدة 1-2 في ثمن النهائي.
وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على إكس: "نحن نقف شامخين، ونتعلم، ونتقدم للأمام معا".
ولعب النجم البرتغالي المباراة كاملة لكنه لم يمنع فريقه من الخسارة.
وسجل كريم بنزيمة وحسام عوار هدفي اتحاد جدة.
