كريستيانو رونالدو يتحدث بعد توديع كأس الملك

تحدث كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال وفريق النصر عن توديع فريقه لبطولة كأس الملك.

وودع رونالدو كأس الملك بالخسارة أمام اتحاد جدة 1-2 في ثمن النهائي.

وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على إكس: "نحن نقف شامخين، ونتعلم، ونتقدم للأمام معا".

ولعب النجم البرتغالي المباراة كاملة لكنه لم يمنع فريقه من الخسارة.

وسجل كريم بنزيمة وحسام عوار هدفي اتحاد جدة.