كريستيانو رونالدو يتحدث بعد توديع كأس الملك

تحدث كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال وفريق النصر عن توديع فريقه لبطولة كأس الملك.

وودع رونالدو كأس الملك بالخسارة أمام اتحاد جدة 1-2 في ثمن النهائي.

وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على إكس: "نحن نقف شامخين، ونتعلم، ونتقدم للأمام معا".

ولعب النجم البرتغالي المباراة كاملة لكنه لم يمنع فريقه من الخسارة.

وسجل كريم بنزيمة وحسام عوار هدفي اتحاد جدة.

فيما أحرز البرازيلي أنجيلو هدف نادي النصر الوحيد.

اتحاد جدة أكمل سلسلة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولحق الاتحاد بأندية: الهلال وأهلي جدة والشباب والقادسية والخلود والفتح والخليج.

وينتظر النمور سحب قرعة ربع النهائي يوم الأربعاء، لمعرفة منافسهم على بطاقة نصف النهائي.

