رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء

رغم فوزه على النصر.. انتقد البرتغالي مدرب اتحاد جدة الأداء التحكيمي خلال الكلاسيكو الذي انتهى بفوز النمور 2ـ1 وعبورهم إلى ربع نهائي كأس الملك.

وفاز اتحاد جدة على النصر 2-1 ضمن ثمن نهائي كأس الملك.

وقال كونسيساو في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "منذ لحظة وصولي أدركت حجم الضغط، فكل خصم أصعب من الآخر، ونجهز خلال وقت ضيق، ولا يسعنا أحيانًا للاستشفاء، لكننا نجتهد، وحين نفوز بمباراة كهذه، فهي دافع لنا للتقدم للأمام، ولم نحقق شيئًا بعد، وعلينا التفكير في اللقاء المقبل".

وتابع "أداء التحكيم؟ لن أعلق، أنا أخطئ، لكنني أعتقد أن الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء، وعلى المسؤولين تحليل ما حدث، فخطأ الحكم ليس مشكلة وإنما تكرار الأخطاء".

وشهدت المباراة طرد أحمد الجليدان، ظهير أيمن اتحاد جدة، ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 49، بعد تدخل على أيمن يحيى، ظهير أيسر النصر.

"كنت سأحزن لو لم نصنع فرصًا، لكننا صنعنا 5، ونعمل دومًا من أجل الوصول إلى مناطق الخصم، وسنحاول معالجة مشكلة إهدار الفرص لاستغلالها بصورة أفضل".

وأكمل "حسام عوار نجم كبير، أعرف إمكانياته، وكل فريق لديه نجوم، لكن من يجتهد معي، سيجد ثمرة اجتهاده، نحن فريق، ونعمل كمجموعة، ونريد الاجتهاد سويًا".

وسجل كريم بنزيمة وحسام عوار هدفي اتحاد جدة.