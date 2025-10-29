جيسوس: مشكلتنا أمام اتحاد جدة لم تكن في رونالدو

يرى البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر أن خسارة فريقه لم تكن بسبب مستوى مواطنه كريستيانو رونالدو.

وفاز اتحاد جدة على النصر 2-1 ضمن ثمن نهائي كأس الملك.

ورد جيسوس في مؤتمر صحفي على سؤال عن تغيير رونالدو أسوة بما فعل كونسيساو مدرب الاتحاد مع كريم بنزيمة وقال: "التغيير يمثل الاتحاد ومدربه.. وكريستيانو نحن احتجناه سواء في كرات عالية أو كرات ثابته.. ومشكلتنا اليوم لم تكن كريستيانو بل الارهاق والتعب".

وأضاف "لا ننسى أننا لعبنا أمام فريق قوي وكبير وهو بطل الدوري والكأس.. وليس لها علاقة الخسارة بأمور تكتيكية بل مباراة كبيرة بين فريقين كل منهما يبحث عن الانتصار.".

وأتم "هذه ثالث مباراة أمام الاتحاد فزنا في مباراتين وخسرنا مباراة.. الشوط الأول كانت الكفة متساوية.. وبعد الكرت الأحمر بحثنا عن التعادل لم نوفق والخصم دافع جيداً.. وهذه أول هزيمة لنا هذا الموسم".

وسجل كريم بنزيمة وحسام عوار هدفي اتحاد جدة.