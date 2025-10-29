جيسوس: مشكلتنا أمام اتحاد جدة لم تكن في رونالدو

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 11:23

كتب : FilGoal

جيسوس - الهلال السعودي

يرى البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر أن خسارة فريقه لم تكن بسبب مستوى مواطنه كريستيانو رونالدو.

وفاز اتحاد جدة على النصر 2-1 ضمن ثمن نهائي كأس الملك.

ورد جيسوس في مؤتمر صحفي على سؤال عن تغيير رونالدو أسوة بما فعل كونسيساو مدرب الاتحاد مع كريم بنزيمة وقال: "التغيير يمثل الاتحاد ومدربه.. وكريستيانو نحن احتجناه سواء في كرات عالية أو كرات ثابته.. ومشكلتنا اليوم لم تكن كريستيانو بل الارهاق والتعب".

وأضاف "لا ننسى أننا لعبنا أمام فريق قوي وكبير وهو بطل الدوري والكأس.. وليس لها علاقة الخسارة بأمور تكتيكية بل مباراة كبيرة بين فريقين كل منهما يبحث عن الانتصار.".

وأتم "هذه ثالث مباراة أمام الاتحاد فزنا في مباراتين وخسرنا مباراة.. الشوط الأول كانت الكفة متساوية.. وبعد الكرت الأحمر بحثنا عن التعادل لم نوفق والخصم دافع جيداً.. وهذه أول هزيمة لنا هذا الموسم".

وسجل كريم بنزيمة وحسام عوار هدفي اتحاد جدة.

فيما أحرز البرازيلي أنجيلو هدف نادي النصر الوحيد.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أحمد الجليدان لاعب الاتحاد بعد تدخل عنيف على أيمن يحيى في الدقيقة 51.

اتحاد جدة أكمل سلسلة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولحق الاتحاد بأندية: الهلال وأهلي جدة والشباب والقادسية والخلود والفتح والخليج.

