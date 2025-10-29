آس: تير شتيجن أصبح منفتحا على الإعارة في يناير

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن تغير في رأي مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة بشأن مستقبله.

الحارس الألماني أصبح يرى ضرورة خروجه من برشلونة من أجل المشاركة بشكل أساسي قبل كأس العالم 2026.

تير شتيجن رفض الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي رغم علمه بأنه سيصبح الخيار رقم 3 في الفريق وأراد الاستمرار حتى نهاية تعاقده الذي يمتد ل 2028.

وفقا لآس فإن الحارس الألماني أصبح يرى ضرورة الخروج في شهر يناير على سبيل الإعارة من أجل الحصول على دقائق أكبر مع تألق جوان جارسيا وفويتشيك تشيزني الذي سيصعب مشاركته حتى كبديل.

وأشارت شبكة سكاي سبورت إلى أن تشيلسي يعد أحد الخيارات المتاحة لتير شتيجن في يناير.

وسيكون من الصعب على أي فريق التعاقد مع الحارس بشكل أساسي بسبب راتبه الحالي وعدم رغبته في ترك أي مستحقات متأخرة لبرشلونة.

ويغيب تير شتيجن عن المشاركة مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي بسبب إجراء عملية جراحية في الظهر.

ويرغب الحارس الألماني في التواجد بشكل أساسي مع المنتخب في كأس العالم بعد اعتزال مانويل نوير دوليا ولكن عدم حصوله على دقائق حتى الآن قد يشكل عائقا.

وكان تير شتيجن قد غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.