آس: تير شتيجن أصبح منفتحا على الإعارة في يناير

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 11:17

كتب : FilGoal

تير شتيجن

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن تغير في رأي مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة بشأن مستقبله.

الحارس الألماني أصبح يرى ضرورة خروجه من برشلونة من أجل المشاركة بشكل أساسي قبل كأس العالم 2026.

تير شتيجن رفض الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي رغم علمه بأنه سيصبح الخيار رقم 3 في الفريق وأراد الاستمرار حتى نهاية تعاقده الذي يمتد ل 2028.

أخبار متعلقة:
سكاي: رحيل تير شتيجن عن برشلونة في يناير ليس مستبعدا بيان - برشلونة يعلن انتهاء أزمة تير شتيجن وقيد جارسيا غدا تير شتيجن: الموسم الجديد سيكون صعبا.. وسأقدم دعمي للاعبين الجدد بيان - نهاية الأزمة.. برشلونة يعلن عودة تير شتيجن لقيادة الفريق

وفقا لآس فإن الحارس الألماني أصبح يرى ضرورة الخروج في شهر يناير على سبيل الإعارة من أجل الحصول على دقائق أكبر مع تألق جوان جارسيا وفويتشيك تشيزني الذي سيصعب مشاركته حتى كبديل.

وأشارت شبكة سكاي سبورت إلى أن تشيلسي يعد أحد الخيارات المتاحة لتير شتيجن في يناير.

وسيكون من الصعب على أي فريق التعاقد مع الحارس بشكل أساسي بسبب راتبه الحالي وعدم رغبته في ترك أي مستحقات متأخرة لبرشلونة.

ويغيب تير شتيجن عن المشاركة مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي بسبب إجراء عملية جراحية في الظهر.

ويرغب الحارس الألماني في التواجد بشكل أساسي مع المنتخب في كأس العالم بعد اعتزال مانويل نوير دوليا ولكن عدم حصوله على دقائق حتى الآن قد يشكل عائقا.

وكان تير شتيجن قد غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

تير شتيجن برشلونة
نرشح لكم
رفض استئناف ريال مدريد على طرد أندري لونين في الكلاسيكو كوبي: لقاء مرتقب بين يامال وجهاز منتخب إسبانيا لإنهاء أزمته مع كارباخال المحكمة تستدعي برشلونة للاستماع في قضية نيجريرا بعد غياب شهرين.. إيسكو يعود للتدرب بالكرة جراحة ناجحة لـ كارفاخال في الركبة سبورت: برشلونة لم يتقبل تصريحات يامال ضد ريال مدريد.. وسيتابع سلوكه ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال وخضوعه لجراحة أثلتيك: توقف مفاوضات ريال مدريد مع فينيسيوس لتجديد عقده
أخر الأخبار
رفض استئناف ريال مدريد على طرد أندري لونين في الكلاسيكو 4 دقيقة | الدوري الإسباني
فان دايك: سنبقى متحدين مهما كلف الأمر 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلوت: الفترة الأخيرة كانت صعبة على جماهيرنا.. وندرك أسباب التراجع 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تنس طاولة - غرامة مالية وإنذار بالشطب.. اللجنة الأولمبية تكشف عن عقوبات عمر عصر ومحمود أشرف ساعة | رياضات أخرى
كييزا: أشعر بتحسن كبير هذا الموسم.. وأريد البقاء مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للناشئين - مدرب إيطاليا: علينا التأقلم سريعا مع المناخ في قطر ساعة | الكرة الأوروبية
كاف يعلن مواعيد وملاعب ملحق إفريقيا المؤهل للملحق العالمي نحو كأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
نابولي يكشف موعد عودة لوكاكو للتدريبات ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/516136/آس-تير-شتيجن-أصبح-منفتحا-على-الإعارة-في-يناير