بنزيمة: أظهرنا أن اتحاد جدة لا يزال حاضرا
الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 11:14
كتب : FilGoal
أعرب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة عن سعادته البالغة عقب الفوز على النصر.
وفاز اتحاد جدة على النصر 2-1 ضمن ثمن نهائي كأس الملك.
وقال بنزيمة عبر قناة ثمانية: "كانت مباراة كبيرة أمام فريق كبير. ليس من السهل الفوز هنا، والنصر كان رائعا رغم الخسارة".
وأضاف "أظهرنا منذ الدقيقة الأولى أننا نريد الفوز وفعلنا ما طلبه المدرب وأظهرنا أن الاتحاد لا يزال حاضرا"
وأتم المهاجم الفرنسي "لدينا مدرب جديد (كونسيساو). نعمل كثيرا وخطوة بخطوة سنحظى بنهاية رائعة".
وسجل كريم بنزيمة وحسام عوار هدفي اتحاد جدة.
