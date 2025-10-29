بنزيمة: أظهرنا أن اتحاد جدة لا يزال حاضرا

أعرب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة عن سعادته البالغة عقب الفوز على النصر.

وفاز اتحاد جدة على النصر 2-1 ضمن ثمن نهائي كأس الملك.

وقال بنزيمة عبر قناة ثمانية: "كانت مباراة كبيرة أمام فريق كبير. ليس من السهل الفوز هنا، والنصر كان رائعا رغم الخسارة".

وأضاف "أظهرنا منذ الدقيقة الأولى أننا نريد الفوز وفعلنا ما طلبه المدرب وأظهرنا أن الاتحاد لا يزال حاضرا"

وأتم المهاجم الفرنسي "لدينا مدرب جديد (كونسيساو). نعمل كثيرا وخطوة بخطوة سنحظى بنهاية رائعة".

وسجل كريم بنزيمة وحسام عوار هدفي اتحاد جدة.

فيما أحرز البرازيلي أنجيلو هدف نادي النصر الوحيد.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أحمد الجليدان لاعب الاتحاد بعد تدخل عنيف على أيمن يحيى في الدقيقة 51.

اتحاد جدة أكمل سلسلة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولحق الاتحاد بأندية: الهلال وأهلي جدة والشباب والقادسية والخلود والفتح والخليج.

