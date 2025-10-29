مواعيد مباريات الأربعاء 29 أكتوبر - بتروجت ضد الأهلي.. وليفربول يواجه كريستال بالاس

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 10:43

كتب : FilGoal

الأهلي

تستأنف اليوم مباريات كأس الرابطة الإنجليزية، كما تبدأ جولة جديدة من الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

بروجت × الأهلي.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس × أودينيزي.. 8:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

كومو × هيلاس فيرونا.. 8:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

روما × بارما.. 8:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي

إنتر × فيورنتينا.. 10:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

جنوى × كريمونيسي.. 10:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي

بولونيا × تورينو.. 10:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

نيس × ليل.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

لوريان × باريس سان جيرمان.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

لو هافر × بريست.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

ميتز × لانس.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ستراسبورج × أوكسير.. 11:05 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

نانت × موناكو.. 11:05 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

أولمبيك مارسيليا × أنجيه.. 11:05 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

تولوز × رين.. 11:05 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 4.

باريس × أولمبيك ليون.. 11:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول × كريستال بالاس.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

أرسنال × برايتون.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

ولفرهامبتون × تشيلسي.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 7.

سوانزي سيتي × مانشستر سيتي.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 6.

نيوكاسل × توتنام.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 9.

كأس ألمانيا

كولن × بايرن ميونيخ.. 10:45 مساء - أبوظبي الرياضية 1.

باديربورن × باير ليفركوزن.. 8:00 مساء - أبوظبي الرياضية 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

