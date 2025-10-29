مواعيد مباريات الأربعاء 29 أكتوبر - بتروجت ضد الأهلي.. وليفربول يواجه كريستال بالاس

تستأنف اليوم مباريات كأس الرابطة الإنجليزية، كما تبدأ جولة جديدة من الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

بروجت × الأهلي.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس × أودينيزي.. 8:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

كومو × هيلاس فيرونا.. 8:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

روما × بارما.. 8:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي

إنتر × فيورنتينا.. 10:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

جنوى × كريمونيسي.. 10:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي

بولونيا × تورينو.. 10:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

نيس × ليل.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

لوريان × باريس سان جيرمان.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

لو هافر × بريست.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

ميتز × لانس.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ستراسبورج × أوكسير.. 11:05 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

نانت × موناكو.. 11:05 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

أولمبيك مارسيليا × أنجيه.. 11:05 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

تولوز × رين.. 11:05 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 4.

باريس × أولمبيك ليون.. 11:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول × كريستال بالاس.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

أرسنال × برايتون.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

ولفرهامبتون × تشيلسي.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 7.

سوانزي سيتي × مانشستر سيتي.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 6.

نيوكاسل × توتنام.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 9.

كأس ألمانيا

كولن × بايرن ميونيخ.. 10:45 مساء - أبوظبي الرياضية 1.

باديربورن × باير ليفركوزن.. 8:00 مساء - أبوظبي الرياضية 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا