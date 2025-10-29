مواعيد مباريات الأربعاء 29 أكتوبر - بتروجت ضد الأهلي.. وليفربول يواجه كريستال بالاس
الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 10:43
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات كأس الرابطة الإنجليزية، كما تبدأ جولة جديدة من الدوري المصري.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
بروجت × الأهلي.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
الدوري الإيطالي
يوفنتوس × أودينيزي.. 8:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
كومو × هيلاس فيرونا.. 8:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
روما × بارما.. 8:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي
إنتر × فيورنتينا.. 10:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
جنوى × كريمونيسي.. 10:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي
بولونيا × تورينو.. 10:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
الدوري الفرنسي
نيس × ليل.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
لوريان × باريس سان جيرمان.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
لو هافر × بريست.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
ميتز × لانس.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
ستراسبورج × أوكسير.. 11:05 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.
نانت × موناكو.. 11:05 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
أولمبيك مارسيليا × أنجيه.. 11:05 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
تولوز × رين.. 11:05 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 4.
باريس × أولمبيك ليون.. 11:05 مساء - بي إن سبورتس 4.
كأس الرابطة الإنجليزية
ليفربول × كريستال بالاس.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
أرسنال × برايتون.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
ولفرهامبتون × تشيلسي.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 7.
سوانزي سيتي × مانشستر سيتي.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 6.
نيوكاسل × توتنام.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 9.
كأس ألمانيا
كولن × بايرن ميونيخ.. 10:45 مساء - أبوظبي الرياضية 1.
باديربورن × باير ليفركوزن.. 8:00 مساء - أبوظبي الرياضية 1.
