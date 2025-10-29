التعثر الثاني على التوالي.. ميلان يتعادل مع أتالانتا ويبتعد أكثر عن الصدارة

تعادل ميلان مع أتالانتا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

التعادل رفع رصيد ميلان للنقطة 18 بفارق 3 نقاط عن نابولي صاحب الصدارة، بيما ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة 13 في المركز السادس.

التعثر هو الثاتي على التوالي لميلان بعد التعادل مع بيزا في الجولة الماضية.

تقدم ميلان عن طريق صامويل ريتشي في الدقية الرابعة من عمر المباراة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل أتالانتا عن طريق أيدمولا لوكمان في الدقيقة 35 مستغلا تمريرة من ماريو بازاليتش.

لوكمان يعادل النتيجة بتسديدة رائعة في الزاوية العليا Lookman levels it with a stunning top-corner finish#SerieA #Lookman #Atalanta #STARZPLAY pic.twitter.com/ZxzWgwhAg5 — STARZPLAY | ستارزبلاي (@STARZPlayArabia) October 28, 2025

وأهدر ميلان عدة فرص لتسجيل الهدف الثاني بالشوط الثاني أبرزها عن طريق يوسف فوفانا.

وسيلعب ميلان مباراته المقبلة ضد روما يوم الأحد 2 نوفمبر، بينما يلعب أتالانتا مع أودينيزي يوم السبت.