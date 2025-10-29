التعثر الثاني على التوالي.. ميلان يتعادل مع أتالانتا ويبتعد أكثر عن الصدارة

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 00:53

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - ميلان

تعادل ميلان مع أتالانتا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

التعادل رفع رصيد ميلان للنقطة 18 بفارق 3 نقاط عن نابولي صاحب الصدارة، بيما ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة 13 في المركز السادس.

التعثر هو الثاتي على التوالي لميلان بعد التعادل مع بيزا في الجولة الماضية.

أهدر سيطرته على الصدارة.. ميلان يخطف تعادلا مثيرا من بيزا مواعيد مباريات الجمعة 24 أكتوبر 2025.. الزمالك وميلان وكلاسيكو السعودية ومصطفى محمد أليجري يوضح سبب تغيير مركز لياو.. ورسالته بعد تصدر ميلان الدوري الإيطالي رئيس لجنة الحكام الإيطالية: ميلان لا يستحق ركلة جزاء ضد فيورنتينا

تقدم ميلان عن طريق صامويل ريتشي في الدقية الرابعة من عمر المباراة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل أتالانتا عن طريق أيدمولا لوكمان في الدقيقة 35 مستغلا تمريرة من ماريو بازاليتش.

وأهدر ميلان عدة فرص لتسجيل الهدف الثاني بالشوط الثاني أبرزها عن طريق يوسف فوفانا.

وسيلعب ميلان مباراته المقبلة ضد روما يوم الأحد 2 نوفمبر، بينما يلعب أتالانتا مع أودينيزي يوم السبت.

ميلان أتالانتا الدوري الإيطالي
