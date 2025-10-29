حلمي طولان: وزير الرياضة تواصل معي وأبلغني بالاستجابة لطلبات المنتخب الثاني

كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني عن تواصل أشرف صبحي وزير الرياضة معه لحل الأزمات الخاصة بالمنتخب.

وكان قد كشف حلمي طولان عن الأزمات التي يواجهها في الإعداد لبطولة كأس العرب.

وبين هذه الأزمات عدم توفر ملاعب للتدريب حتى الآن من بينها الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة لأنها مملوكة لرجال أعمال من أصحاب الأندية.

كما انتقد طولان عدم استجابة رابطة الأندية لطلبه حتى الآن بتأجيل مباراتي بيراميدز في ديسمبر من أجل كأس العرب.

وقال حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تواصل معي، وأبلغني أنه سيتم توفير كل الحلول للمنتخبوسيتم فتح ملاعب استاد القاهرة من أجل التدريبات".

وكشف طولان "أشرف صبحي أوضح لي أنه سيتم الاستجابة لطلبات منتخب مصر من أجل بطولة كأس العرب".

وسيخوض بيراميدز مباراتين مؤجلتين في الدوري المصري يومي 3 و6 ديسمبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في كأس العرب ضمن مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وسيلعب منتخب مصر الثاني وديتين ضد الجزائر على استاد السلام يومي 14 و17 نوفمبر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

وكان منتخب مصر الثاني قد لعب وديتين خلال فترة التوقف الدولي السابقة.

وفازت مصر على البحرين بأربعة أهداف دون مقابل، بينما خسرت من المغرب بهدفين دون رد.