حلمي طولان: وزير الرياضة تواصل معي وأبلغني بالاستجابة لطلبات المنتخب الثاني

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 00:52

كتب : FilGoal

حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني

كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني عن تواصل أشرف صبحي وزير الرياضة معه لحل الأزمات الخاصة بالمنتخب.

وكان قد كشف حلمي طولان عن الأزمات التي يواجهها في الإعداد لبطولة كأس العرب.

وبين هذه الأزمات عدم توفر ملاعب للتدريب حتى الآن من بينها الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة لأنها مملوكة لرجال أعمال من أصحاب الأندية.

أخبار متعلقة:
منتخب مصر الثاني يواجه الجزائر في وديتين استعدادا لكأس العرب أحمد حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسة منتخب مصر الثاني مع مسؤولي بيراميدز بعد تألقه مع منتخب مصر الثاني.. غزل المحلة يجدد عقد يحيى زكريا منافس مصر - الاتحاد الإماراتي يدرس إمكانية الاعتماد على المنتخب الثاني في كأس العرب

كما انتقد طولان عدم استجابة رابطة الأندية لطلبه حتى الآن بتأجيل مباراتي بيراميدز في ديسمبر من أجل كأس العرب.

وقال حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تواصل معي، وأبلغني أنه سيتم توفير كل الحلول للمنتخبوسيتم فتح ملاعب استاد القاهرة من أجل التدريبات".

وكشف طولان "أشرف صبحي أوضح لي أنه سيتم الاستجابة لطلبات منتخب مصر من أجل بطولة كأس العرب".

وسيخوض بيراميدز مباراتين مؤجلتين في الدوري المصري يومي 3 و6 ديسمبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في كأس العرب ضمن مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وسيلعب منتخب مصر الثاني وديتين ضد الجزائر على استاد السلام يومي 14 و17 نوفمبر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وكان منتخب مصر الثاني قد لعب وديتين خلال فترة التوقف الدولي السابقة.

وفازت مصر على البحرين بأربعة أهداف دون مقابل، بينما خسرت من المغرب بهدفين دون رد.

منتخب مصر الثاني حلمي طولان كأس العرب
نرشح لكم
كرة نسائية - منتخب مصر يخسر برباعية من غانا ويفقد فرصة التأهل لأمم إفريقيا خبر في الجول - التوأم وأبو ريدة يمثلون مصر في قرعة كأس العالم خدمة في الجول - اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تمنح تأشيرة المغرب للمصريين مجانا استعدادا لكأس العالم.. منتخب مصر للناشئين يهزم قطر 7-1 وديا طولان: الرابطة لا تحترمنا ويجب محاسبتها.. وكيف لا يجد منتخب مصر ملعبا؟ أبو ريدة يكشف حقيقة الخلاف مع وزير الرياضة.. وسبب رفض مكافأة التأهل لكأس العالم كما كشف في الجول - بناء على رغبة حسام حسن.. منتخب مصر يواجه نيجيريا قبل أمم إفريقيا كما كشف في الجول - تفاصيل مشاركة منتخب مصر في دورة دبي الدولية
أخر الأخبار
كرة سلة - طارق خيري يقود الناشئات.. الاتحاد المصري يعلن تشكيل منتخبات الناشئين ساعة | كرة سلة
كرة يد - منتخب الناشئين يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في بطولة العالم.. وتحديد منافسه ساعة | كرة يد
محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعثر الثاني على التوالي.. ميلان يتعادل مع أتالانتا ويبتعد أكثر عن الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
حلمي طولان: وزير الرياضة تواصل معي وأبلغني بالاستجابة لطلبات المنتخب الثاني ساعة | منتخب مصر
نهاية المغامرة.. برينتفورد يفوز على جريمسبي بخماسية ويطيح به من كأس الرابطة ساعة | الكرة الأوروبية
محمد أحمد سلامة لـ في الجول: سنبرم 5 صفقات في يناير.. وقررت الترشح لرئاسة النادي ساعة | الدوري المصري
مرتجي: ريبيرو لم يوفق مع الأهلي.. ومتفائل بتوروب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/516128/حلمي-طولان-وزير-الرياضة-تواصل-معي-وأبلغني-بالاستجابة-لطلبات-المنتخب-الثاني