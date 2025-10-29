نهاية المغامرة.. برينتفورد يفوز على جريمسبي بخماسية ويطيح به من كأس الرابطة
الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 00:48
كتب : FilGoal
أنهى برينتفورد مغامرة جريمسبي تاون أحد أندية الدرجة الرابعة الإنجليزية وأطاح به من كأس الرابطة.
وفاز برينتفورد على جريمسبي تاون 5-0 ضمن دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية.
وافتتح ماتياس يانسين التسجيل لنادي برينتفورد في الدقيقة 22 من المباراة.
وأضاف لويس بوتتير الهدف الثاني لنادي برينتفورد في الدقيقة 26.
وأنهى برينتفورد الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 43.
وفي الشوط الثاني سجل فابيو كارفاليو وناثان كولنز في الدقيقتين 54 و75.
جريمسبي تاون أحد أندية الدرجة الرابعة الإنجليزية، كان قد فجر كبرى مفاجآت البطولة بعدما أطاح بمانشستر يونايتد بركلات الترجيح.
وواصل جريمسبي رحلته اوفاز على شيفيلد وينزداي بهدف دون رد، قبل أن يقضي برينتفورد على أحلامه.
