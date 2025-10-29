مرتجي: ريبيرو لم يوفق مع الأهلي.. ومتفائل بتوروب

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 00:35

كتب : FilGoal

حفل استاد الأهلي - خالد مرتجي

يرى خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي أن خوسي ريبيرو لم يكن موفقا في قيادته للفريق.

وقال مرتجي عبر قناة إم بي سي مصر: "ريبيرو قاد الفريق قبل كأس العالم للأندية بـ 4 أيام فقط،، والنجاح أو الفشل مع فريق لا يعني أن المدرب جيد أو سيء والدليل مارتن يول أحد أعظم المدربين في العالم لم ينجح وريبيرو لم يوفق".

وواصل "كنا نطمح للمزيد في كأس العالم للأندية ولكن التواجد ببطولة مثل تلك في حد ذاته شيء مهم، ولا أريد اتخاذ الأعذار ولكن الجو كان صعبا جدا والحر كان شديدا بدرجة لا توصف وفي النهاية بالطبع كنا نطمح للمزيد".

وتابع "متفال بيس توروب وأرى أنه رجل صارم واللاعبين يحبونه وبدايته كانت جيدة، وهو نجح في الخارج ونتمنى له كل التوفيق وكل ما يطلبه يتم تنفيذه".

وشدد "كمية الإصابات في فريق الكرة ليست قليلة ولكن القادم أفضل مع المدرب الجديد والذي يعرف حجم الضغط، والأهلي يجب أن يكون دائما رقم 1، لدينا أفضل لاعبين في مصر وإفريقيا ولا ينقصنا سوى التوفيق".

وأضاف "يجب أن تعود الجماهير كاملة العدد وأناشد جميع المسؤولين بذلك، وأشعر بالحزن أثناء مشاهدتي للمباريات".

وأتم "لا يوجد أي خلاف في غرفة خلع الملابس والدليل هو الحب الذي يظهر بين اللاعبين أثناء المباريات".

