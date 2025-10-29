مرتجي: ياسين منصور هو الأنسب لمنصب نائب الرئيس.. وما وصلنا إليه في الأهلي لا يكفي

كشف خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي الأهلي أنه هو من طلب ترشح ياسين منصور على منصب نائب الرئيس.

ويتواجد مرتجي كمرشح وحيد لمنصب أمين صندوق النادي الأهلي في الدورة الانتخابية الجديدة.

وقال مرتجي عبر قناة إم بي سي مصر: "منذ ولادتي وعلمني والدي حب الأهلي، ولم أسعَ أبدًا لأي مناصب، وأفكر دائمًا في النادي وليس خالد مرتجي. والدي رباني على إنكار الذات، وعندما أردت الترشح لأول مرة في 2004 طلب مني استشارة حسن حمدي أولًا، وبعد نجاحي أوصاني من جديد بإنكار الذات وعدم نسب أي شيء لنفسي، وأخبرني أن عظمة مصر توجد في النادي الأهلي".

وواصل: "محمود الخطيب طلب مني الترشح على منصب نائب الرئيس بعد وفاة العامري فاروق، ولكنني فكرت في أنني إذا ترشحت لذلك المنصب سيرغب آخرون في الترشح كأمين صندوق، وحينها ستكون هناك انتخابات على 4 مناصب بدلًا من منصب واحد، وأخبرته أنني أرى أن الأصلح لمنصب نائب الرئيس إما مصطفى مراد فهمي أو ياسين منصور".

وكشف: "أكثر ما أقلقني خلال الانتخابات هو عدم تواجد محمود الخطيب ورحيله عن الأهلي، لأنه بالنسبة لي مرجع وصمام أمان وسند للأهلي، ووجوده بشعبيته الكبيرة يشكل حائط صد للكثير من الأشياء".

واستمر: "أعتبر أن رئيس النادي أو النائب أو أمين الصندوق أي شخص منهم يصلح للتواجد كرئيس للنادي، والمرحلة القادمة تحتاج إلى شخص بعقلية ياسين منصور الاقتصادية".

وأكمل: "ما وصل إليه النادي الأهلي بالنسبة لنا ليس كافيًا، والنجاحات جعلت الجماهير تحزن بعد التعادل مع باتشوكا لأننا لن نواجه ريال مدريد، والقيمة التسويقية لفريق الكرة تقريبًا 30 مليون يورو، وهذا لا يعادل قيمة لاعب من مانشستر سيتي على سبيل المثال، والجماهير لا تريد أن تكون ثالث العالم ولكن الأول، ولفعل ذلك يجب أن تزيد الموارد".

وأردف: "لدينا 19 لعبة في النادي لا نحصل منها على أي ربح ونخسر من النشاط الرياضي، ولكن لا يمكن إلغاء أي لعبة حاليًا لأن هذا حق الأعضاء، كما أنها تكون بمثابة تجهيز للمنتخبات الوطنية".

وشدد: "عمال النادي هم أولادنا وإخوتنا، وهم رمانة ميزان النادي. اتخذنا قرارًا في شهر سبتمبر الماضي بزيادة الأجور، ولكن ما حدث هو أن شؤون العاملين عملوا بمنشور 2024 الذي كان يقول إن الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، ولكن منشور 2025 يقول إن المرتب يجب أن يكون 7 آلاف كحد أدنى، وما حدث خطأ غير مقصود، وبعد علمنا به جلسنا معهم، وأنا جلست مع المدير المالي لحل المشكلة، ومع أول اجتماع لمجلس الإدارة سيكون هناك الكثير من الأشياء الجيدة، ولكن النادي الأهلي يطبق الحد الأدنى للأجور".

وأضاف: "لا شك أن قطاع الناشئين بالنادي بحاجة إلى التطوير، لقد جلبنا مدربًا هولنديًا للقطاع، وسيد عبد الحفيظ برفقة محمد يوسف والخطيب سيشرفون على قطاع الكرة، وسيكون هناك تركيز على قطاع الناشئين".

وأتم: "أكثر العقبات التي واجهتنا كانت وقت وباء كورونا، لأن الموارد توقفت، ومع ذلك لم يتوقف أي راتب للاعب أو موظف أو مدرب".