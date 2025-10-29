كونسيساو: حققنا فوزا مستحقا.. وجيسوس من أفضل 5 مدربين في التاريخ

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 00:32

كتب : FilGoal

كونسيساو - اتحاد جدة

يرى سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة أن فريقه حقق فوزا مستحقا على حساب النصر.

وفاز اتحاد جدة على النصر 2-1 في دور الـ16 من كاس خادم الحرمين الشريفين.

وقال سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة في مؤتمر صحفي: "الفوز على جيسوس؟ هو كان خصمي في السنوات الأخيرة، وكان مدربي حينما كنت لاعب، و بالنسبة لي جيسوس من أفضل 5 مدربين في تاريخ كرة القدم وفي كل مسيرته يقدم أداء عالي مع جميع الفرق التي دربها".

وأضاف "كنا نعلم صعوبة المواجهة، نواجه فريق صعب يملك مدرب خبير وله فترة كبيرة بالدوري، وانتصرنا اليوم بسبب استعدادنا الجيد للقاء".

وأتم "أنا لا أغضب بسبب لاعب تعرض للطرد في مباراة بل أغضب اذا كان هناك لاعب لم يقاتل ولم يقدم ما عليه من أجل الفريق، لا يعني ذلك نريد إيذاء الخصوم بل أحيانا لا تكون موفقا بقرار داخل الملعب".

وسجل كريم بنزيمة وحسام عوار هدفي اتحاد جدة.

فيما أحرز البرازيلي أنجيلو هدف نادي النصر الوحيد.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أحمد الجليدان لاعب الاتحاد بعد تدخل عنيف على أيمن يحيى في الدقيقة 51.

اتحاد جدة أكمل سلسلة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولحق الاتحاد بأندية: الهلال وأهلي جدة والشباب والقادسية والخلود والفتح والخليج.

النصر السعودي كونسيساو بنزيمة
