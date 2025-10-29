كونسيساو: حققنا فوزا مستحقا.. وجيسوس من أفضل 5 مدربين في التاريخ

يرى سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة أن فريقه حقق فوزا مستحقا على حساب النصر.

وفاز اتحاد جدة على النصر 2-1 في دور الـ16 من كاس خادم الحرمين الشريفين.

وقال سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة في مؤتمر صحفي: "الفوز على جيسوس؟ هو كان خصمي في السنوات الأخيرة، وكان مدربي حينما كنت لاعب، و بالنسبة لي جيسوس من أفضل 5 مدربين في تاريخ كرة القدم وفي كل مسيرته يقدم أداء عالي مع جميع الفرق التي دربها".

وأضاف "كنا نعلم صعوبة المواجهة، نواجه فريق صعب يملك مدرب خبير وله فترة كبيرة بالدوري، وانتصرنا اليوم بسبب استعدادنا الجيد للقاء".

وأتم "أنا لا أغضب بسبب لاعب تعرض للطرد في مباراة بل أغضب اذا كان هناك لاعب لم يقاتل ولم يقدم ما عليه من أجل الفريق، لا يعني ذلك نريد إيذاء الخصوم بل أحيانا لا تكون موفقا بقرار داخل الملعب".

وسجل كريم بنزيمة وحسام عوار هدفي اتحاد جدة.