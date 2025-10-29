بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة مصطفى فتحي ومدة غيابه

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 00:03

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - بيراميدز

أعلن مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز تفاصيل إصابة مصطفى فتحي جناح الفريق.

مصطفى فتحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وكان مصطفى فتحي قد تعرض للإصابة أمام التأمين الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكشف المنيري عبر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز أن الفحوصات الطبية قد أثبتت معاناة مصطفى فتحي من مزق في العضلة الخلفية.

أخبار متعلقة:
أبو ريدة: طلبت من أحمد دياب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب كأس العرب مدرب التأمين الإثيوبي: سعيد بالنتيجة التي تحققت ضد بيراميدز دوري أبطال إفريقيا - الحسم في الإياب.. بيراميدز يتعادل مع التأمين الإثيوبي تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا

وأشار المنيري إلى أن مصطفى فتحي سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع حتى يعود مجددا.

ويخضع اللاعب خلال الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي مع الجهاز الطبي لتجيهزه للعودة مجددا في أقرب وقت.

وكان بيراميدز قد تعادل أمام التأمين الإثيوبي بهدف لكل منهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32.

ويواجه بيراميدز فريق التأمين الإثيوبي مجددا على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري.

بيراميدز مصطفى فتحي
نرشح لكم
محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلي محمد أحمد سلامة لـ في الجول: سنبرم 5 صفقات في يناير.. وقررت الترشح لرئاسة النادي مرتجي: ريبيرو لم يوفق مع الأهلي.. ومتفائل بتوروب مرتجي: ياسين منصور هو الأنسب لمنصب نائب الرئيس.. وما وصلنا إليه في الأهلي لا يكفي المصري يعلن تفاصيل إصابة ميدو جابر تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي قائمة الأهلي - عودة الشناوي أمام بتروجت.. وظهور كريم فؤاد الأول منذ شهرين مران الزمالك - عودة منسي وربيع قبل مواجهة البنك الأهلي.. وتأهيل شريف وكايد
أخر الأخبار
كرة سلة - طارق خيري يقود الناشئات.. الاتحاد المصري يعلن تشكيل منتخبات الناشئين ساعة | كرة سلة
كرة يد - منتخب الناشئين يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في بطولة العالم.. وتحديد منافسه ساعة | كرة يد
محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعثر الثاني على التوالي.. ميلان يتعادل مع أتالانتا ويبتعد أكثر عن الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
حلمي طولان: وزير الرياضة تواصل معي وأبلغني بالاستجابة لطلبات المنتخب الثاني ساعة | منتخب مصر
نهاية المغامرة.. برينتفورد يفوز على جريمسبي بخماسية ويطيح به من كأس الرابطة ساعة | الكرة الأوروبية
محمد أحمد سلامة لـ في الجول: سنبرم 5 صفقات في يناير.. وقررت الترشح لرئاسة النادي ساعة | الدوري المصري
مرتجي: ريبيرو لم يوفق مع الأهلي.. ومتفائل بتوروب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/516122/بيراميدز-يعلن-تفاصيل-إصابة-مصطفى-فتحي-ومدة-غيابه