بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة مصطفى فتحي ومدة غيابه
الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 00:03
كتب : FilGoal
أعلن مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز تفاصيل إصابة مصطفى فتحي جناح الفريق.
مصطفى فتحي
النادي : بيراميدز
وكان مصطفى فتحي قد تعرض للإصابة أمام التأمين الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
وكشف المنيري عبر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز أن الفحوصات الطبية قد أثبتت معاناة مصطفى فتحي من مزق في العضلة الخلفية.
وأشار المنيري إلى أن مصطفى فتحي سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع حتى يعود مجددا.
ويخضع اللاعب خلال الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي مع الجهاز الطبي لتجيهزه للعودة مجددا في أقرب وقت.
وكان بيراميدز قد تعادل أمام التأمين الإثيوبي بهدف لكل منهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32.
ويواجه بيراميدز فريق التأمين الإثيوبي مجددا على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري.
