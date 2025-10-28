بنزيمة يطيح بـ رونالدو.. اتحاد جدة يفوز على النصر ويواصل حملة الدفاع عن لقب كأس الملك

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 23:18

كتب : FilGoal

النصر ضد اتحاد جدة - كأس الملك

أطاح نادي اتحاد جدة بمنافسه النصر من مسابقة كأس الملك بعد مباراة مثيرة.

وفاز اتحاد جدة على النصر 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن دور الـ16 من كأس الملك.

وسجل كريم بنزيمة وحسام عوار هدفي اتحاد جدة.

أخبار متعلقة:
سعود عبد الحميد يرفض العودة للدوري السعودي الدوري السعودي - الشباب يفرض التعادل على أهلي جدة بـ 10 لاعبين الدوري السعودي – بنزيمة وساكالا يفسدان افتتاحية كونسيساو مع الاتحاد مانشستر يونايتد يضع هدفا مفاجئا لتعويض زيركزي من الدوري السعودي

فيما أحرز البرازيلي أنجيلو هدف نادي النصر الوحيد.

اتحاد جدة أكمل سلسلة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولحق الاتحاد بأندية: الهلال وأهلي جدة والشباب والقادسية والخلود والفتح والخليج.

كلاسيكو النصر واتحاد جدة كان الثالث هذا الموسم، إذ فاز النصر بمباراتي كأس السوبر والدوري الأول من الدوري السعودي.

البرتغالي سيرجيو كونسيساو تفوق على مواطنه جورجي جيسوس في أول مواجهة بينهما في الكرة السعودية.

وصف المباراة

بدأ نادي النصر بضغط هجومي على مرمى الاتحاد بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسدد جواو فيليكس كرة قوية مرت بجوار مرمى رايكوفيتش حارس مرمى الاتحاد.

ورد الاتحاد بهجمة مرتدة منظمة عن طريق موسى ديابي الذي مرر تمريرة في اتجاه بنزيمة اودعها الشباك في الدقيقة 15.

وكاد بنزيمة أن يسجل الهدف الثاني وسدد كرة صاروخية تصدى لها بينتو حارس النصر.

وأدرك أنجيلو هدف التعادل لنادي النصر بعد تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30.

وعاد حسام عوار لتسجيل هدف التقدم لنادي الاتحاد مجددا بعد انفراد تام في الدقيقة 45+2.

وأهدر كينجسلي كومان فرصة تسجيل هدف التعادل بعد عرضية متقنة من رونالدو.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أحمد الجليدان لاعب الاتحاد بعد تدخل عنيف على أيمن يحيى في الدقيقة 51.

وأهدر ساديو ماني فرصة محققة للتسجيل وأطاح بالكرة أعلى مرمى النصر في الدقائق الأخيرة.

النصر اتحاد جدة بنزيمة رونالدو
نرشح لكم
رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء جيسوس: مشكلتنا أمام اتحاد جدة لم تكن في رونالدو بنزيمة: أظهرنا أن اتحاد جدة لا يزال حاضرا كونسيساو: حققنا فوزا مستحقا.. وجيسوس من أفضل 5 مدربين في التاريخ انتهت في كأس الملك - النصر (1)-(2) اتحاد جدة.. تأهل مثير التشكيل - رونالدو وماني يقودان هجوم النصر أمام اتحاد جدة.. وبنزيمة أساسي مدرب أهلي جدة: أنا لست طبيبا للحديث عن إصابة جالينو مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أكتوبر.. دربي جدة في الكأس والدوري الإيطالي
أخر الأخبار
رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام كريستال بالاس 15 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء 10 دقيقة | سعودي في الجول
جيسوس: مشكلتنا أمام اتحاد جدة لم تكن في رونالدو 16 دقيقة | سعودي في الجول
آس: تير شتيجن أصبح منفتحا على الإعارة في يناير 22 دقيقة | الدوري الإسباني
بنزيمة: أظهرنا أن اتحاد جدة لا يزال حاضرا 25 دقيقة | سعودي في الجول
يد - موعد مواجهة مصر وإسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم للناشئين.. والقناة الناقلة 30 دقيقة | كرة يد
مواعيد مباريات الأربعاء 29 أكتوبر - بتروجت ضد الأهلي.. وليفربول يواجه كريستال بالاس 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - طارق خيري يقود الناشئات.. الاتحاد المصري يعلن تشكيل منتخبات الناشئين 10 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/516121/بنزيمة-يطيح-بـ-رونالدو-اتحاد-جدة-يفوز-على-النصر-ويواصل-حملة-الدفاع-عن-لقب-كأس-الملك