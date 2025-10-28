بنزيمة يطيح بـ رونالدو.. اتحاد جدة يفوز على النصر ويواصل حملة الدفاع عن لقب كأس الملك

أطاح نادي اتحاد جدة بمنافسه النصر من مسابقة كأس الملك بعد مباراة مثيرة.

وفاز اتحاد جدة على النصر 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن دور الـ16 من كأس الملك.

وسجل كريم بنزيمة وحسام عوار هدفي اتحاد جدة.

فيما أحرز البرازيلي أنجيلو هدف نادي النصر الوحيد.

اتحاد جدة أكمل سلسلة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولحق الاتحاد بأندية: الهلال وأهلي جدة والشباب والقادسية والخلود والفتح والخليج.

كلاسيكو النصر واتحاد جدة كان الثالث هذا الموسم، إذ فاز النصر بمباراتي كأس السوبر والدوري الأول من الدوري السعودي.

البرتغالي سيرجيو كونسيساو تفوق على مواطنه جورجي جيسوس في أول مواجهة بينهما في الكرة السعودية.

مختصر المباراة — 🎥 الاتحاد يتغلب على النصر بهدفين مقابل هدف ويخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي #أغلى_الكؤوس ⚽️🏆 #النصر_الاتحاد pic.twitter.com/BG7YkD8pj1 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 28, 2025

وصف المباراة

بدأ نادي النصر بضغط هجومي على مرمى الاتحاد بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسدد جواو فيليكس كرة قوية مرت بجوار مرمى رايكوفيتش حارس مرمى الاتحاد.

ورد الاتحاد بهجمة مرتدة منظمة عن طريق موسى ديابي الذي مرر تمريرة في اتجاه بنزيمة اودعها الشباك في الدقيقة 15.

وكاد بنزيمة أن يسجل الهدف الثاني وسدد كرة صاروخية تصدى لها بينتو حارس النصر.

وأدرك أنجيلو هدف التعادل لنادي النصر بعد تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30.

وعاد حسام عوار لتسجيل هدف التقدم لنادي الاتحاد مجددا بعد انفراد تام في الدقيقة 45+2.

وأهدر كينجسلي كومان فرصة تسجيل هدف التعادل بعد عرضية متقنة من رونالدو.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أحمد الجليدان لاعب الاتحاد بعد تدخل عنيف على أيمن يحيى في الدقيقة 51.

وأهدر ساديو ماني فرصة محققة للتسجيل وأطاح بالكرة أعلى مرمى النصر في الدقائق الأخيرة.