رأسية أنجويسا تنصر نابولي على ليتشي وتنقذ الصدارة
الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 23:03
كتب : FilGoal
حقق نابولي الفوز على ليتشي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة التاسعة من الدوري اللإيطالي.
الفوز رفع رصيد نابولي للنقطة 21 ليضمن الحفاظ على الصدارة بفارق نقاط عن ميلان الذي يلعب حاليا ضد أتالانتا، بينما توقف ليتشي عند النقطة السادسة في المركز الـ 16.
الشوط الأول انتهى بالتعادل دون أهداف وسط سيطرة نابولي على مجريات المباراة.
وفي الدقيقة 56 أهدر فرانشيسكو كاماردا المعار من ميلان ركلة جزاء لليتشي.
وسجل فرانك أنجويسا هدف فوز نابولي بالمباراة في الدقيقة 69 برأسية رائعة مستغلا عرضية من دافيد نيريس.
أنغويسا يسجل رأسية رائعة تمنح نابولي التقدم
Anguissa’s brilliant header puts Napoli in front#SerieA #Anguissa #Napoli #STARZPLAY pic.twitter.com/TxSTJJaKoh— STARZPLAY | ستارزبلاي (@STARZPlayArabia) October 28, 2025
وسيلعب نابولي مباراته المقبلة ضد كومو يوم السبت 1 نوفمبر، بينما يلعب ليتشي ضد فيورينتينا.