رأسية أنجويسا تنصر نابولي على ليتشي وتنقذ الصدارة

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 23:03

كتب : FilGoal

فرانك أنجويسا - نابولي - إنتر

حقق نابولي الفوز على ليتشي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة التاسعة من الدوري اللإيطالي.

الفوز رفع رصيد نابولي للنقطة 21 ليضمن الحفاظ على الصدارة بفارق نقاط عن ميلان الذي يلعب حاليا ضد أتالانتا، بينما توقف ليتشي عند النقطة السادسة في المركز الـ 16.

الشوط الأول انتهى بالتعادل دون أهداف وسط سيطرة نابولي على مجريات المباراة.

وفي الدقيقة 56 أهدر فرانشيسكو كاماردا المعار من ميلان ركلة جزاء لليتشي.

وسجل فرانك أنجويسا هدف فوز نابولي بالمباراة في الدقيقة 69 برأسية رائعة مستغلا عرضية من دافيد نيريس.

وسيلعب نابولي مباراته المقبلة ضد كومو يوم السبت 1 نوفمبر، بينما يلعب ليتشي ضد فيورينتينا.

نابولي ليتشي الدوري الإيطالي
