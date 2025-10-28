كرة نسائية - منتخب مصر يخسر برباعية من غانا ويفقد فرصة التأهل لأمم إفريقيا

تكررت خسارة منتخب مصر للسيدات في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، ليفقد المنتخب فرصة التأهل للبطولة.

وخسر منتخب السيدات أمام غانا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة الإياب التي أقيمت بغانا.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس قد انتهت بفوز سيدات غانا بثلاثة أهداف دون مقابل.

ليصبح إجمالي نتيجة المباراتين 7-0 لصالح منتخب غانا.

وشهدت مباراة الإياب غياب حبيبة عصام بعد تحصلها على بطاقة حمراء في مواجهة الذهاب.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية للسيدات للعام الثالث على التوالي، في فبراير 2026.

وكانت قد تأهلت سيدات مصر إلى تلك المرحلة بعد عبور رواندا في المرحلة الأولى بالفوز ذهابا 1-0، والتعادل إيابا 2-2.

ولم يشارك منتخب السيدات سوى مرتين فقط في أمم إفريقيا آخرهم عام 2016.

وبذلك تغيب سيدات مصر عن بطولة أمم إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي.