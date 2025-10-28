أرتيتا: ساليبا ومارتينيلي مصابان.. وكأس الرابطة هي الأهم حاليا

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 21:12

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن إصابة ويليام ساليبا وجابرييل مارتينيلي.

ويستعد أرسنال لمواجهة برايتون غدًا الأربعاء في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ساليبا سيغيب عن المباراة المقبلة، ولا نعرف مدة غيابه لأننا لا نزال نقيم حالته، ولكنه لن يشارك ضد برايتون".

وواصل: "ديكلان رايس وكالافيوري سيتواجدان بشكل طبيعي".

وأكمل: "مارتينيلي يبدو أنه سيغيب عن المباراة أيضًا، ولكن يجب أن نجري بعض الفحوصات عليه أولًا ونرى قوة الإصابة".

وتابع: "نتمنى ألا يسجل داني ويلبيك ضدنا غدًا، أنا سعيد من أجله لأننا كنا زملاء، وبسبب الصعوبات التي واجهها في مسيرته، ولذلك أرى أن ما يفعله حاليًا أمر رائع، وكل ما يقدمه برايتون أمر رائع، ومن الصعب هزيمتهم".

وشدد: "فكرة المباراة السهلة في كرة القدم مستحيلة، سنحاول إدارة دقائق المباراة والأحمال بقدر المستطاع لأن أمامنا الكثير من المباريات مع وقت قصير للتعافي".

وأضاف: "نريد المزيد دائمًا، أحببت مباراة كريستال بالاس جدًا، لأن المباريات تكون صعبة دائمًا بعد مباراة في وسط الأسبوع ضد أتلتيكو مدريد، وكلما ازدادت أجواء الجماهير، سيزيد الشعور بأننا سنصبح أفضل وأقوى وأصعب لأي فريق يواجهنا".

وأردف: "كأس الرابطة حاليًا هي البطولة الأهم بالنسبة لي لأنها المباراة التي سنخوضها غدًا، هي بطولة لم نفز بها منذ سنوات، ويجب أن نلعب بشكل جيد لنفوز على برايتون".

وأتم: "بن وايت كان قد تعرض لانتكاسة لم تساعده، ولكن أعتقد أنه في فترة الإعداد كان أفضل لاعبينا، ولعب في كل مباراة، ونحن بحاجة له لأنه عندما يكون في مستواه يمكنه أن يظهر روعته".

