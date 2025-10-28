انتهت في كأس الملك - النصر (1)-(2) اتحاد جدة.. تأهل مثير

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 21:00

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد اتحاد جدة ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلعب النصر ضد اتحاد جدة ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

لمتابعة مباراة النصر ضد اتحاد جدة دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق51 بطاقة حمراء في وجه أحمد الجليدان لاعب الاتحاد بعد تدخل عنيف على ايمن يحيى لاعب النصر

ق49 كومان يهدر فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق47 حسام عوار يسجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد بعد انفراد تاام بالمرمى.

ق30 أنجيلو يسجل هدف التعادل لنادي النصر بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق15 كريم بنزيمة يسجل الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد تمريرة متقنة من موسى ديابي

ق3 تسددية قوية من بنزيمة يتصدى لها حارس النصر بينتو

انطلاق المباراة

رونالدو
