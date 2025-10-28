تقرير: خاميس رودريجيز سيرحل عن كلوب ليون بنهاية ديسمبر

كشفت شبكة ميديو تييمبو المكسيكية عن مستقبل خاميس رودريجيز مع كلوب ليون المكسيكي.

وفقا للشبكة فإن رودريجيز سيرحل عن الفريق بنهاية شهر ديسمبر المقبل ولن يجدد تعاقده.

ويحتل ليون حاليا المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المكسيكي وفقد فرصة التأهل لنهائيات البطولة.

النادي لم يعلن حتى الآن عن رحيل رودريجيز صاحب الـ 34 عاما عن الفريق ولكن وفقا للتقارير فإن النادي يحضر لمستقبله بدونه.

وانضم رودريجيز لكلوب ليون في يناير 2025 قادما من رايو فايكانو.

وشارك النجم الكولومبي مع الفريق حتى الآن في 32 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 آخرين.

وسبق لرودريجيز اللعب في عدة أندية أوروبية وهي ريال مدريد وبايرن ميونيخ وموناكو وبورتو وإيفرتون ورايو فايكانو.