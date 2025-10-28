تقرير: خاميس رودريجيز سيرحل عن كلوب ليون بنهاية ديسمبر
الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 20:48
كتب : FilGoal
كشفت شبكة ميديو تييمبو المكسيكية عن مستقبل خاميس رودريجيز مع كلوب ليون المكسيكي.
خاميس رودريجيز
النادي : كلوب ليون
وفقا للشبكة فإن رودريجيز سيرحل عن الفريق بنهاية شهر ديسمبر المقبل ولن يجدد تعاقده.
ويحتل ليون حاليا المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المكسيكي وفقد فرصة التأهل لنهائيات البطولة.
النادي لم يعلن حتى الآن عن رحيل رودريجيز صاحب الـ 34 عاما عن الفريق ولكن وفقا للتقارير فإن النادي يحضر لمستقبله بدونه.
وانضم رودريجيز لكلوب ليون في يناير 2025 قادما من رايو فايكانو.
وشارك النجم الكولومبي مع الفريق حتى الآن في 32 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 آخرين.
وسبق لرودريجيز اللعب في عدة أندية أوروبية وهي ريال مدريد وبايرن ميونيخ وموناكو وبورتو وإيفرتون ورايو فايكانو.
نرشح لكم
عبد الله حماد: وزير الرياضة رفض انضمام ميسي للدوري السعودي سون: سأعود إلى لندن لأودع جماهير توتنام ميسي: سأقيم نفسي قبل اتخاذ قرار المشاركة في كأس العالم ميسي يسجل هدفين ويقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل في افتتاح الإقصائيات منافس مصر – أنجولا تلاقي الأرجنتين وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا كوبا ليبرتادوريس – ليجا دي كيتو يهزم بالميراس بثلاثية ويضع قدما في النهائي كوبا ليبرتادوريس - كسرين في نصف النهائي بين فلامنجو وراسينج من فريديم بارك.. ميسي يجدد تعاقده مع إنتر ميامي حتى 2028