تقرير: خاميس رودريجيز سيرحل عن كلوب ليون بنهاية ديسمبر

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 20:48

كتب : FilGoal

خاميس رودريجيز - كولومبيا

كشفت شبكة ميديو تييمبو المكسيكية عن مستقبل خاميس رودريجيز مع كلوب ليون المكسيكي.

خاميس رودريجيز

النادي : كلوب ليون

كلوب ليون

وفقا للشبكة فإن رودريجيز سيرحل عن الفريق بنهاية شهر ديسمبر المقبل ولن يجدد تعاقده.

ويحتل ليون حاليا المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المكسيكي وفقد فرصة التأهل لنهائيات البطولة.

أخبار متعلقة:
كلوب ليون يعلن التعاقد مع خاميس رودريجيز تقرير: خاميس رودريجيز يقترب من الانضمام للدوري المكسيكي خاميس رودريجيز دون ناد.. تقرير: النجم الكولومبي يرغب في فسخ عقده مع رايو فايكانو جوائز كوبا أمريكا - خاميس الأفضل ولاوتارو الهداف.. ولا مفاجأة بشأن الحارس

النادي لم يعلن حتى الآن عن رحيل رودريجيز صاحب الـ 34 عاما عن الفريق ولكن وفقا للتقارير فإن النادي يحضر لمستقبله بدونه.

وانضم رودريجيز لكلوب ليون في يناير 2025 قادما من رايو فايكانو.

وشارك النجم الكولومبي مع الفريق حتى الآن في 32 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 آخرين.

وسبق لرودريجيز اللعب في عدة أندية أوروبية وهي ريال مدريد وبايرن ميونيخ وموناكو وبورتو وإيفرتون ورايو فايكانو.

خاميس رودريجيز كلوب ليون
نرشح لكم
عبد الله حماد: وزير الرياضة رفض انضمام ميسي للدوري السعودي سون: سأعود إلى لندن لأودع جماهير توتنام ميسي: سأقيم نفسي قبل اتخاذ قرار المشاركة في كأس العالم ميسي يسجل هدفين ويقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل في افتتاح الإقصائيات منافس مصر – أنجولا تلاقي الأرجنتين وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا كوبا ليبرتادوريس – ليجا دي كيتو يهزم بالميراس بثلاثية ويضع قدما في النهائي كوبا ليبرتادوريس - كسرين في نصف النهائي بين فلامنجو وراسينج من فريديم بارك.. ميسي يجدد تعاقده مع إنتر ميامي حتى 2028
أخر الأخبار
عبد الله حماد: وزير الرياضة رفض انضمام ميسي للدوري السعودي 14 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: استبعاد تورام من قائمة يوفنتوس بسبب إصابة 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - بمشاركة الزمالك.. ساو باولو تستضيف كأس العالم للأندية وتحديد المشاركين 25 دقيقة | كرة طائرة
مباشر الدوري المصري – بتروجت (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة 34 دقيقة | الدوري المصري
رابطة المحترفين الإماراتية تعلن تعديل في مواعيد السوبر المصري 48 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بتروجت – حامد حمدان أساسي أمام الأهلي 51 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: روما يبدأ مناقشات تجديد عقد ديبالا ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأهلي – شكري أساسي.. وطاهر يقود الهجوم أمام بتروجت ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516112/تقرير-خاميس-رودريجيز-سيرحل-عن-كلوب-ليون-بنهاية-ديسمبر