كورييري ديلو سبورت: إصابة دي بروين تبعده لمدة قد تصل إلى 4 أشهر

تأكد غياب كيفن دي بروين لاعب نابولي لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر بعد إصابته بتمزق من الدرجة العالية في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى خلال مباراة فريقه أمام إنتر في الدوري الإيطالي.

دي بروين خرج في الدقيقة 33 بعد تسديد ركلة الجزاء التي افتتح بها التسجيل، قبل أن تكشف الفحوصات عن إصابة خطيرة في نفس العضلة التي خضع لجراحة فيها في أغسطس 2023، والتي أبعدته آنذاك عن الملاعب 5 أشهر كاملة.

وكشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن إصابة دي بروين قد تصل فترة غيابه إلى 4 أشهر.

اللاعب البلجيكي صاحب الـ34 عاما عاد إلى بلاده وسيخضع لجراحة جديدة غدا في مدينة أنتويرب، على أن يبدأ بعدها مباشرة برنامجه التأهيلي.

وبحسب الموقع ذاته، اختار دي بروين الخضوع للجراحة بدلا من العلاج التحفظي، على عكس زميله روميلو لوكاكو، على أمل العودة للملاعب قبل نهاية الموسم والمشاركة مع منتخب بلجيكا في كأس العالم المقبلة بالولايات المتحدة.

دي بروين يسابق الزمن للعودة، إذ يضع نصب عينيه هدفا واضحا: إنهاء الموسم مع نابولي والمشاركة في المونديال الرابع في مسيرته.

ويعاني نابولي هذا الموسم من أزمة إصابات متكررة، إذ يغيب روميلو لوكاكو أيضا منذ فترة بسبب تمزق عضلي سيبعده عن الملاعب لأربعة أشهر.

وتمكن نابولي من الفوز على منافسه إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ووصل كونتي لـ 100 نقطة مع نابولي بعد 46 مباراة، وحقق كونتي هذا الإنجاز من قبل مع يوفنتوس عقب 44 مباراة وإنتر بعد 47 مباراة.

وبهذا الفوز عاد حامل اللقب للصدارة مرة أخرى برصيد 18 نقطة مستفيدا من تعادل ميلان مع بيزا.

وتجمد رصيد إنتر عند النقطة 15 في المركز الثالث.