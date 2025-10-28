التشكيل - رونالدو وماني يقودان هجوم النصر أمام اتحاد جدة.. وبنزيمة أساسي

يقود الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني هجوم النصر خلال مواجهة اتحاد جدة المرتقبة.

ويلعب النصر ضد اتحاد جدة بعد قليل ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة كالتالي:

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

في الدفاع: أيمن يحيى- إينيجو مارتينيز- محمد سيماكان- نواف بوشل

في الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- عبد الله الخيبري- أنجيلو

الهجوم: جواو فيليكس- كريستيانو رونالدو- كينجسلي كومان.

في المقابل يقود كريم بنزيمة هجوم اتحاد جدة في مواجهة النصر.

واعتمد سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة على التشكيل التالي أمام النصر:

الحارس: حامد الشنقيطيرايكوفيتش

الدفاع: أحمد الجليدان - سعد آل موسى - دانيلو بيريرا - ماريو ميتاي.

الوسط: نجولو كانتي - حسام عوار - فابينيو.

الهجوم: موسى ديابي - كريم بنزيمة - روجر فيرنانديز.