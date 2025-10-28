التشكيل - رونالدو وماني يقودان هجوم النصر أمام اتحاد جدة.. وبنزيمة أساسي

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 20:35

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - رونالدو - النصر - الاتحاد

يقود الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني هجوم النصر خلال مواجهة اتحاد جدة المرتقبة.

ويلعب النصر ضد اتحاد جدة بعد قليل ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة كالتالي:

أخبار متعلقة:
كريستيانو رونالدو يتحدث عن وصوله للهدف رقم 950 رونالدو يصل للهدف 950.. النصر يفوز على الحزم بثنائية ويعزز صدارته بالعلامة الكاملة دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو جيسوس يكشف سبب استبعاد رونالدو من مواجهة "جوا" الهندي

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

في الدفاع: أيمن يحيى- إينيجو مارتينيز- محمد سيماكان- نواف بوشل

في الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- عبد الله الخيبري- أنجيلو

الهجوم: جواو فيليكس- كريستيانو رونالدو- كينجسلي كومان.

في المقابل يقود كريم بنزيمة هجوم اتحاد جدة في مواجهة النصر.

واعتمد سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة على التشكيل التالي أمام النصر:

الحارس: حامد الشنقيطيرايكوفيتش

الدفاع: أحمد الجليدان - سعد آل موسى - دانيلو بيريرا - ماريو ميتاي.

الوسط: نجولو كانتي - حسام عوار - فابينيو.

الهجوم: موسى ديابي - كريم بنزيمة - روجر فيرنانديز.

بنزيمة رونالدو الدوري السعودي
نرشح لكم
بنزيمة يطيح بـ رونالدو.. اتحاد جدة يفوز على النصر ويواصل حملة الدفاع عن لقب كأس الملك انتهت في كأس الملك - النصر (1)-(2) اتحاد جدة.. تأهل مثير مدرب أهلي جدة: أنا لست طبيبا للحديث عن إصابة جالينو مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أكتوبر.. دربي جدة في الكأس والدوري الإيطالي شكوك حول مشاركة رباعي النصر أمام اتحاد جدة مدافع اتحاد جدة يغيب عن مواجهة النصر الرياضية: إنزاجي يدرس خيارين لإقامة معسكر للهلال خلال فترة كأس العرب تقرير: أهلي جدة بدون محرز وكيسي أمام الباطن في كأس الملك
أخر الأخبار
بنزيمة يطيح بـ رونالدو.. اتحاد جدة يفوز على النصر ويواصل حملة الدفاع عن لقب كأس الملك 11 دقيقة | سعودي في الجول
رأسية أنجويسا تنصر نابولي على ليتشي وتنقذ الصدارة 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري يعلن تفاصيل إصابة ميدو جابر 32 دقيقة | الدوري المصري
قائد نيجيريا: كأس إفريقيا أجمل بطولة في العالم ساعة | الكرة الإفريقية
كوبي: لقاء مرتقب بين يامال وجهاز منتخب إسبانيا لإنهاء أزمته مع كارباخال ساعة | الدوري الإسباني
أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الإفريقية للرخصة (A8) ساعة | الكرة المصرية
كرة نسائية - منتخب مصر يخسر برباعية من غانا ويفقد فرصة التأهل لأمم إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
أرتيتا: ساليبا ومارتينيلي مصابان.. وكأس الرابطة هي الأهم حاليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516110/التشكيل-رونالدو-وماني-يقودان-هجوم-النصر-أمام-اتحاد-جدة-وبنزيمة-أساسي