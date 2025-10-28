تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 20:18

كتب : FilGoal

إبراهيم دياباتي

رفع النادي الأهلي عرضه لضم إبراهيم دياباتي مهاجم فريق جايس السويدي في سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

وكشف موقع "أفريكا فوت" أن الأهلي قدّم عرضا جديدا للتعاقد مع المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي لاعب فريق جايس السويدي.

وبحسب التقرير، رفع الأهلي عرضه إلى مليون دولار يتضمن مكافأة توقيع للاعب، بعد أن رفض النادي السويدي العرض الأول الذي بلغت قيمته 800 ألف دولار.

وأشار التقرير إلى أن جايس السويدي يرغب في الحصول على مليون ونصف المليون دولار للتخلي عن مهاجمه.

دياباتي، صاحب الـ25 عاما، سجل 16 هدفا وصنع 5 أهداف في 27 مباراة هذا الموسم بالدوري السويدي، ما جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية والإفريقية.

ويتبقى في عقد دياباتي مع جايس ثلاث سنوات حتى 2028، ولا يبدو أن النادي السويدي مستعد للتفريط فيه بسهولة.

وكان المهاجم الإيفواري الذي سبق له اللعب لرديف ريال مايوركا وأكاديمية إشبيلية قد انتقل إلى جايس في يناير الماضي.

