قائمة الأهلي - عودة الشناوي أمام بتروجت.. وظهور كريم فؤاد الأول منذ شهرين

أعلن النادي الأهلي قائمة فريقه استعدادا لمواجهة بتروجت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

كريم فؤاد النادي : الأهلي الأهلي

وشهدت قائمة الأهلي عودة محمد الشناوي بعد غيابه في مواجهة إيجل نوار بإياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت على استاد الكلية الحربية مساء غدا الأربعاء ضمن الجولة 12 من الدوري.

كما يعود كريم فؤاد في قائمة الأهلي بعد غياب منذ مواجهة بيراميدز في 30 أغسطس الماضي بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - كريم فؤاد.

الوسط: محمد بن رمضان - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد - محمد عبد الله.

الهجوم: نيتس جراديشار.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 21 نقطة، ويأتي بتروجت المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.