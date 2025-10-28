قائمة الأهلي - عودة الشناوي أمام بتروجت.. وظهور كريم فؤاد الأول منذ شهرين

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 20:05

كتب : FilGoal

الأهلي - كريم فؤاد

أعلن النادي الأهلي قائمة فريقه استعدادا لمواجهة بتروجت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

كريم فؤاد

النادي : الأهلي

الأهلي

وشهدت قائمة الأهلي عودة محمد الشناوي بعد غيابه في مواجهة إيجل نوار بإياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت على استاد الكلية الحربية مساء غدا الأربعاء ضمن الجولة 12 من الدوري.

أخبار متعلقة:
الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت انتخابات الأهلي – عبد الحفيظ: سنعمل وفقا لمصلحة النادي لأنه صاحب الفضل علينا انتخابات الأهلي – أحمد حسام عوض: ثقة الخطيب شرف لي تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس A

كما يعود كريم فؤاد في قائمة الأهلي بعد غياب منذ مواجهة بيراميدز في 30 أغسطس الماضي بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - كريم فؤاد.

الوسط: محمد بن رمضان - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد - محمد عبد الله.

الهجوم: نيتس جراديشار.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 21 نقطة، ويأتي بتروجت المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.

الأهلي قائمة الأهلي كريم فؤاد محمد الشناوي
نرشح لكم
المصري يعلن تفاصيل إصابة ميدو جابر تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي مران الزمالك - عودة منسي وربيع قبل مواجهة البنك الأهلي.. وتأهيل شريف وكايد خبر في الجول - محمد السيد يطلب 10 ملايين جنية سنويا لتجديد تعاقده انتخابات الأهلي – أحمد حسام عوض: ثقة الخطيب شرف لي انتخابات الأهلي – عبد الحفيظ: سنعمل وفقا لمصلحة النادي لأنه صاحب الفضل علينا تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس A سعد شلبي: الأهلي كان يعاني من أزمة مالية.. وهذا موعد افتتاح الاستاد
أخر الأخبار
رأسية أنجويسا تنصر نابولي على ليتشي وتنقذ الصدارة 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري يعلن تفاصيل إصابة ميدو جابر 13 دقيقة | الدوري المصري
قائد نيجيريا: كأس إفريقيا أجمل بطولة في العالم 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
كوبي: لقاء مرتقب بين يامال وجهاز منتخب إسبانيا لإنهاء أزمته مع كارباخال 52 دقيقة | الدوري الإسباني
أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الإفريقية للرخصة (A8) ساعة | الكرة المصرية
كرة نسائية - منتخب مصر يخسر برباعية من غانا ويفقد فرصة التأهل لأمم إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
أرتيتا: ساليبا ومارتينيلي مصابان.. وكأس الرابطة هي الأهم حاليا ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت في كأس الملك - النصر (1)-(2) اتحاد جدة.. تأهل مثير 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516108/قائمة-الأهلي-عودة-الشناوي-أمام-بتروجت-وظهور-كريم-فؤاد-الأول-منذ-شهرين