مدرب موناكو: بوجبا اقترب من العودة.. ويجب الحكم على مستواه حاليا وليس كما كان سابقا

شدد سيباستيان بوكونولي مدرب موناكو على أن بوجبا لا يزال يملك المهارات المعتادة ولكن يجب على الجماهير الحكم عليه بناء على مستواه الحالي وليس كيف كان قبل عدة سنوات.

وانضم بوجبا إلى موناكو في بداية الموسم الحالي بصفقة انتقال حر.

وقال بوكونولي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نانت: "بوجبا غاب لفترة طويلة، ولكنه الآن أقرب للعودة والأمور تسير بشكل جيد ولذلك اقترب عودته للتشكيل قريبا".

وتابع "أعتقد أننا سنقيم مستوى بوجبا حاليا، الأمر ببساطة هو أن بوجبا لاعب مانشستر يونايتد ويوفنتوس كانت مرحلة منذ عدة سنوات، كل لاعب يتطور حول السنين ويحصل على الخبرة والآن يجب أن نحكم على مستواه حاليا وليس سابقا"

وأضاف "حسب ما أرى فإن بوجبا لا يزال يحتفظ بمهاراته التي نعرفها ولكن نسق المباريات سيعطينا مؤشرات عن مستواه، آمل أن يستخرج أفضل ما يمكن أن يقدمه لنا".

كان موناكو حذرا بشأن إعادة بول إلى الملاعب، نظرا لأنه لم يلعب بشكل احترافي لمدة عامين بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب تعاطيه المنشطات، والتي خُفِّضت من 4 سنوات إلى 18 شهرًا بعد الاستئناف.

قبل أسابيع، كشف أدي هوتر مدرب موناكو موعد الظهور الأول للاعبه الجديد بول بوجبا.

وقال هوتر في تصريحات للصحفيين إنه يتوقع عودة بوجبا قريبا، إلا أن هذه العودة لن تأتي قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر.

وستكون أول مباراة لنادي الإمارة بعد فترة التوقف الدولي ضد أنجيه في 18 أكتوبر.

وتم إدراج اسم بول بوجبا النجم العائد لكرة القدم عبر بوابة موناكو، في قائمة الفريق القارية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ووقع بوجبا عقدا مع موناكو لمدة موسمين.

ويشارك موناكو في دوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثا في ترتيب الدوري الفرنسي الموسم المنقضي.

وكانت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بوجبا لمدة 4 أعوام بسبب إثبات تعاطيه للمنشطات قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ 18 شهرا لثبوت عدم تعاطيها عمدا وانتهت في مارس الماضي.

ولم يلعب صاحب الـ 32 عاما في أي مباراة منذ شهر سبتمبر من عام 2023 عندما شارك مع يوفنتوس في مواجهة إمبولي.

وكان بوجبا أحد نجوم منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا بعد التغلب في النهائي على كرواتيا.