تقرير: يوفنتوس مهدد بدفع 30 مليون يورو بسبب إقالتي تودور وموتا

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 19:58

كتب : FilGoal

إيجور تودور - يوفنتوس

يواجه نادي يوفنتوس التزاما ماليا كبيرا بعد إقالة مدربيه السابقين تياجو موتا وإيجور تودور ومهدد بدفع 30 مليون يورو.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" أن نادي يوفنتوس الإيطالي سيتحمل ما يقارب 30 مليون يورو لدفع رواتب مدربيه السابقين تياجو موتا وإيجور تودور، المرتبطين بعقود ممتدة حتى يونيو 2027.

وبحسب التقرير، خصص النادي مبلغ 16.3 مليون يورو لتغطية رواتب موتا وجهازه الفني حتى نهاية العقد، بينما تشير التقديرات إلى أن عقد تودور يمتد حتى 2027 مقابل 3 ملايين يورو سنويا، أي ما يقارب 11 مليون يورو مع طاقمه المعاون.

أخبار متعلقة:
لاجازيتا: اجتماع مرتقب بين يوفنتوس وسباليتي سباليتي: من سيخلف تودور في تدريب يوفنتوس سيكون محظوظا بوفون: اختيار سباليتي لتدريب يوفنتوس سيكون رائعا سكاي: سباليتي الأقرب لقيادة يوفنتوس خلفا لتودور

وبذلك قد تصل التكلفة الإجمالية لإقالة الثنائي إلى أكثر من 27 مليون يورو، ما لم يتوصل يوفنتوس لاتفاق مبكر لإنهاء العقود أو يجد المدربان ناديين جديدين قبل انتهاء التعاقد.

يذكر أن تودور تولى تدريب يوفنتوس في مارس 2025 خلفا لتياجو موتا بعد قيادته الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قبل أن يرحل هو الآخر بعد تراجع النتائج.

ووفقا لعدة مصادر، حدد يوفنتوس الإيطالي لوتشيانو سباليتي كخيار أول لتولي المهمة، حيث من المنتظر أن يعقد مدير النادي داميان كومولي اجتماعا معه خلال الساعات المقبلة.

فيما قاد المدرب الكرواتي البيانكونيري في 24 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 8 وخسر 6.

وواصل يوفنتوس نتائجه السلبية للمباراة الثالثة على التوالي، حين خسر على يد لاتسيو.

البيانكونيري فشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، في أسوأ سلسلة له منذ مارس 1991 تحت قيادة جيجي مايفريدي.

يوفنتوس لم يحقق أي فوز في آخر 8 مباريات بكل البطولات، مكتفيا بخمس تعادلات وثلاث هزائم متتالية أمام كومو وريال مدريد ولاتسيو، في أسوأ سلسلة للفريق منذ عام 2009.

وتراجع يوفنتوس للمركز الثامن برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن نابولي وروما المتصدران.

يوفنتوس تودور موتا
نرشح لكم
أرتيتا: ساليبا ومارتينيلي مصابان.. وكأس الرابطة هي الأهم حاليا كورييري ديلو سبورت: إصابة دي بروين تبعده لمدة قد تصل إلى 4 أشهر مدرب موناكو: بوجبا اقترب من العودة.. ويجب الحكم على مستواه حاليا وليس كما كان سابقا "تأخرت لحاجتي لعطلة".. ستيف بروس يحكي موقفا طريفا مع عمرو زكي قبل ثنائيته في ليفربول لاجازيتا: اجتماع مرتقب بين يوفنتوس وسباليتي ماريسكا يعلن عودة ديلاب قبل مواجهة ولفرهامبتون في كأس الرابطة سكاي: نيوكاسل مهدد بفقدان بوتمان أمام توتنام بعد الاصطدام في الرأس مؤتمر ماريسكا: نحتاج إلى المداورة في التشكيل.. وجواو بيدرو لن يسجل 20 هدفا
أخر الأخبار
أرتيتا: ساليبا ومارتينيلي مصابان.. وكأس الرابطة هي الأهم حاليا 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس الملك - النصر (1)-(1) اتحاد جدة.. رونالدو يهدر الثاني 42 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: خاميس رودريجيز سيرحل عن كلوب ليون بنهاية ديسمبر 54 دقيقة | أمريكا
كورييري ديلو سبورت: إصابة دي بروين تبعده لمدة قد تصل إلى 4 أشهر ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - رونالدو وماني يقودان هجوم النصر أمام اتحاد جدة.. وبنزيمة أساسي ساعة | سعودي في الجول
تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - عودة الشناوي أمام بتروجت.. وظهور كريم فؤاد الأول منذ شهرين ساعة | الدوري المصري
مدرب موناكو: بوجبا اقترب من العودة.. ويجب الحكم على مستواه حاليا وليس كما كان سابقا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516106/تقرير-يوفنتوس-مهدد-بدفع-30-مليون-يورو-بسبب-إقالتي-تودور-وموتا