تقرير: يوفنتوس مهدد بدفع 30 مليون يورو بسبب إقالتي تودور وموتا

يواجه نادي يوفنتوس التزاما ماليا كبيرا بعد إقالة مدربيه السابقين تياجو موتا وإيجور تودور ومهدد بدفع 30 مليون يورو.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" أن نادي يوفنتوس الإيطالي سيتحمل ما يقارب 30 مليون يورو لدفع رواتب مدربيه السابقين تياجو موتا وإيجور تودور، المرتبطين بعقود ممتدة حتى يونيو 2027.

وبحسب التقرير، خصص النادي مبلغ 16.3 مليون يورو لتغطية رواتب موتا وجهازه الفني حتى نهاية العقد، بينما تشير التقديرات إلى أن عقد تودور يمتد حتى 2027 مقابل 3 ملايين يورو سنويا، أي ما يقارب 11 مليون يورو مع طاقمه المعاون.

وبذلك قد تصل التكلفة الإجمالية لإقالة الثنائي إلى أكثر من 27 مليون يورو، ما لم يتوصل يوفنتوس لاتفاق مبكر لإنهاء العقود أو يجد المدربان ناديين جديدين قبل انتهاء التعاقد.

يذكر أن تودور تولى تدريب يوفنتوس في مارس 2025 خلفا لتياجو موتا بعد قيادته الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قبل أن يرحل هو الآخر بعد تراجع النتائج.

ووفقا لعدة مصادر، حدد يوفنتوس الإيطالي لوتشيانو سباليتي كخيار أول لتولي المهمة، حيث من المنتظر أن يعقد مدير النادي داميان كومولي اجتماعا معه خلال الساعات المقبلة.

فيما قاد المدرب الكرواتي البيانكونيري في 24 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 8 وخسر 6.

وواصل يوفنتوس نتائجه السلبية للمباراة الثالثة على التوالي، حين خسر على يد لاتسيو.

البيانكونيري فشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، في أسوأ سلسلة له منذ مارس 1991 تحت قيادة جيجي مايفريدي.

يوفنتوس لم يحقق أي فوز في آخر 8 مباريات بكل البطولات، مكتفيا بخمس تعادلات وثلاث هزائم متتالية أمام كومو وريال مدريد ولاتسيو، في أسوأ سلسلة للفريق منذ عام 2009.

وتراجع يوفنتوس للمركز الثامن برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن نابولي وروما المتصدران.