مران الزمالك - عودة منسي وربيع قبل مواجهة البنك الأهلي.. وتأهيل شريف وكايد

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 19:31

كتب : FilGoal

أحمد ربيع - الزمالك ضد غزل المحلة

استعاد الزمالك خدمات الثنائي ناصر منسي وأحمد ربيع قبل المواجهة المرتقبة ضد البنك الأهلي.

ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري.

وانتظم ناصر منسي وأحمد ربيع، في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي.

وتماثل الثنائي للشفاء من الإصابة، وكان ناصر منسي يعاني من إصابة قوية في العضلة الخلفية، في حين اشتكى أحمد ربيع من تعرضه لإجهاد عضلي.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية الثنائي قبل المران ليشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

فيما أدى الثنائي آدم كايد وأحمد شريف تدريبات تأهيلية على هامش الفريق، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويعاني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة، في حين يعاني أحمد شريف من إصابة في العضلة الضامة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.

