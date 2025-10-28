خبر في الجول - التوأم وأبو ريدة يمثلون مصر في قرعة كأس العالم

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 19:29

كتب : محمد جمال

حسام حسن - منتخب مصر - إبراهيم حسن

يستعد ممثلو منتخب مصر للسفر للمشاركة في مراسم قرعة كأس العالم 2026 المقامة بأمريكا الشمالية.

وستقام القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل في مركز كينيدي في واشنطن العاصمة.

وعلم FilGoal.com أن التوأم حسام وإبراهيم حسن وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سيمثلون مصر في القرعة بأمريكا.

وتشهد النسخة المقبلة زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بدلا من 32.

وسبق أن أقيمت قرعة كأس العالم 1994 والتي استضافتها أمريكا في لاس فيجاس آنذاك في مركز مؤتمرات لاس فيجاس.

وحتى الآن تأهل 28 منتخبا إلى نهائيات كأس العالم بالإضافة للدول المستضيفة.

وإليكم قائمة المتأهلين حتى الآن

إفريقيا: مصر - الجزائر - المغرب - تونس - غانا - كوت ديفوار - السنغال - كاب فيردي - جنوب إفريقيا.

أمريكا الشمالية: أمريكا – المكسيك – كندا

أوقيانوسيا: نيوزيلاندا

آسيا: اليابان - إيران – أوزبكستان – كوريا الجنوبية – الأردن – أستراليا - السعودية - قطر.

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين – البرازيل – الإكوادور - كولومبيا - باراجواي - أوروجواي.

أوروبا: إنجلترا.

وعلم FilGoal.com أن منتخب مصر سيقع في التصنيف الثالث بقرعة كأس العالم.

وتأهلت مصر لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

وكان منتخب مصر قد شارك في كأس العالم للمرة الأخيرة بعام 2018 التي أقيمت في روسيا والتي توج بلقبها منتخب فرنسا.

