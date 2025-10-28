المحكمة تستدعي برشلونة للاستماع في قضية نيجريرا

قررت المحكمة الإسبانية استدعاء نادي برشلونة للاستماع إلى أقواله في قضية نيجريرا.

وستمثل برشلونة في المحكمة نائبة رئيس النادي إيلينا فورت يوم 27 يناير المقبل.

كما قررت المحكمة استدعاء خوان جاسبارت الرئيس الأسبق للإدلاء بشهادته يوم 6 فبراير المقبل.

المحكمة كانت قد استمعت لأقوال جوسيب ماريا بارتوميو وساندور روسيل رئيسا النادي السابقين في وقت سابق.

ووجه القضاء الإسباني اتهاما رسميا إلى نادي برشلونة بصفته، ورئيسيه السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

يأتي ذلك على خلفية تحويلات خرجت من برشلونة إلى شركة يملكها نيجريرا.

ماذا حدث؟

فتح مكتب المدعي العام في إسبانيا تحقيقا في تلقي شركة مملوكة لـ نيجريرا أموالًا من برشلونة للحصول على المشورة أثناء وجوده في منصبه.

ويدور التحقيق حول شركة "DASNIL 95 SL" المملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا وهو حكم سابق ونائب رئيس لجنة الحكام منذ 1994 حتى 2018.

وبدأ التحقيق كنتيجة لفحص ضريبي لضرائب 1.4 مليون دفعها برشلونة إلى "DASNIL 95 SL" بين عامي 2016 و2018.

ودفع برشلونة 532,728,02 يورو في 2016 و 541,752 يورو في 2017 و 318,200 يورو في 2018 وكانت آخر دفعة في يونيو 2018 وهو التاريخ الذي يتزامن مع دستور "CTA" الجديد ومعه غادر نيجريرا منصبه.

وأقر نادي برشلونة بأنه استعان بخدمات مستشار تقني خارجي للتقارير المتعلقة بالتحكيم وأكد أنها ممارسة شائعة.

وبجسب كادينا سير، فإن الرئيس السابق خوسيه ماريا بارتوميو أكد أنه تم إنهاء المدفوعات بسبب سياسة خفض النفقات وأن التقارير كانت موجودة بالفعل على الأقل في عام 2003 عندما وصلوا إلى النادي وكانوا يتقاضون رواتبهم بشكل مستمر حتى عام 2018.

وتدعم مصادر من مجلس إدارة ساندرو روسيل هذا الطرح، ويؤكد خوان جاسبارت (رئيس سابق لبرشلونة) أنه ليس على علم به ورفض جوان لابورتا التعليق عليه.

ويشير نيجريرا إلى أن المدفوعات كانت مقابل استشارات شفوية بينما يؤكد نجله خافيير إنريكي روميرو المسؤول في الشركة أنه قدم تقارير محددة إلى المسؤولين عن النادي.

بيان من مكتب المدعي العام "أدلى إنريكيز نيجريرا وابنه بشهادتهما أمام مكتب المدعي العام، وبنفس الطريقة فعل ذلك التنفيذيون السابقون في برشلونة. في نسخهم. يؤكد المسؤولون التنفيذيون أن الفواتير كانت مدعومة بتقارير فنية تلقوها من خافيير إنريكيز روميرو، نجل الحكم السابق، والمسؤول الوحيد عن "DASNIL 95 SL" من 2004 إلى 2019". "تم تسليم هذه التقارير إلى المديرين الرياضيين في الفريق الأول والشركة التابعة حسب النسخة التي يقدمها مسؤولو النادي. لا تزال إجراءات التحقيق العامة مفتوحة". تصريحات خوسيه نيجريرا أوضح إنريكيز نيجريرا لـ"كادينا سير" أنه لم يفضل أبدا برشلونة في أي قرار أو تعيين تحكيم وأن وظيفته تتكون من تقديم المشورة شفهيا فقط. وبحسب تفسيره، أوصى الحكم السابق لبرشلونة بكيفية تصرف لاعبيه أمام كل حكم وما يمكنهم وما لا ينبغي عليهم فعله اعتمادا على الحكم المخصص للمباريات. واعترف أمام مصلحة الضرائب أن كل شيء كان محايدا، وعندما توقف برشلونة عن الدفع له استمر إنريكيز نيجريرا في الإصرار على الحاجة إلى التعاقد مع خدماته ومنها على سبيل المثال للتحكم في جوانب مثل حكم الفيديو المساعد. بيان برشلونة نشر برشلونة بيانا للرد على تقرير كادينا سير، جاء كالتالي: بالنظر إلى المعلومات المنشورة يوم الأربعاء والتي تؤكد أن برشلونة دفع لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، حكم كاتالوني سابق، لمدة ثلاث سنوات على الأقل (من 2016 إلى 2018) 1،392،680 يورو، فقد خرج النادي ليحدد تفاصيل الأمر. -لا يخفي النادي حقيقة أنه تم تخصيص مبلغ معين، على الرغم من أنه يحدد أنه كان للحصول على تقارير من لاعبي الفئة الأدنى في إسبانيا للأمانة الفنية للنادي وللتقارير الفنية المتعلقة بالتحكيم الاحترافي من أجل استكمال المعلومات. -بالنظر إلى المعلومات التي تم بثها اليوم في برنامج "Ser Catalunya Què t'hi jugues" فإن نادي برشلونة على دراية بالحقائق التي يحقق فيها مكتب المدعي العام. وفيما يتعلق بالمدفوعات المقدمة لشركات خارجية، يود النادي أن يوضح التالي: -نادي برشلونة استأجر خدمات مستشار تقني خارجي في الماضي، والذي قدم في شكل فيديو، تقارير فنية تشير إلى لاعبي الفئة الأدنى في إسبانيا للأمانة الفنية للنادي. -بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد العلاقة مع المزود الخارجي نفسه من خلال التقارير الفنية المتعلقة بالتحكيم الاحترافي من أجل استكمال المعلومات المطلوبة من قبل طاقم التدريب للفريق الأول والشركة الفرعية وهي ممارسة شائعة في أندية كرة القدم المحترفة. -حاليًا، يقع هذا النوع من خدمات الاستعانة بمصادر خارجية على عاتق محترف تم تعيينه في منطقة كرة القدم. تأسف نادي برشلونة لأن هذه المعلومات تظهر بدقة في أفضل لحظة رياضية هذا الموسم، وسيتخذ نادي برشلونة إجراءات قانونية ضد أي شخص يفسد صورة النادي بإشارات محتملة ضد سمعة الكيان التي قد تنشأ نتيجة لهذه المعلومات.

بيان لجنة الحكام

بخصوص المعلومات المنشورة في الساعات القلية الماضية بخصوص خوسيه ماريا إنريكيز نيجرييرا نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق:

لجنة الحكام تود توضيح أن السيد إنريكيز نيجريرا لا يشكّل جزءًا حاليًا من اللجنة منذ التغيير الذي تم بعد انتخابات الاتحاد الإسباني في 2018.

تأسف لجنة الحكام السلوكيات التي من المحتمل أن تكون قد انتهكت أخلاقيات اللجنة. لا يجوز لأي حكم نشط أو عضو في هيئات لجنة الحكام أن يتولى عملًا قد ينتج عنه تضارب في المصالح.

لجنة الحكم من جانبها ستضع في تصرف الجهات القضائية كل المعلومات المتوفرة لديها والتي قد تساعد في التحقيقات.

وخرجت بعدها صحيفة "الكونفيدنسيال" واسعة الانتشار وكشفت عن مزيد من التفاصيل الخطيرة في القصة.

وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على معلومات تثبت تقاضي إنريكز نيجريرا للأموال من نادي برشلونة منذ عام 2003، وليس 2016 فقط.

التقرير أشار أيضًا إلى أن برشلونة دفع خلال تلك الفترة 4 ملايين و700 ألف يورو للرجل الذي تولى منصب نائب رئيس لجنة الحكام لأكثر من عقدين.

معلومة أخرى مهمة وهي أن فترة التحقيق المفتوح من النائب العام لأعوام 2016 و2017 و2018، قد كان 95% من دخل شركة إنريكز نيجريرا خلالها قادمًا من مدفوعات برشلونة النقدية، في عبارة أخرى، الشركة كانت قائمة في الأساس على الاتفاقات المبرمة مع برشلونة.

الزهايمر

زعم خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني، إصابته بمرض الزهايمر.

وذكرت صحيفة "الإسبانيول" أن إنريكيز نيجريرا تجنب الشهادة حتى اللحظة أمام المدعي العام.

وأفادت الصحيفة أن محامي نيجريرا تقدّم بتقرير طبي ذُكر فيه أن نيجريرا يعاني من إحدى مراحل الزهايمر المبكرة.

وتمسك نيجريرا بحقه في عدم الشهادة حتى اللحظة، وقد يتجنب المسؤولية الجنائية حال وصول القضية إلى المحكمة بسبب الزهايمر.

موقف العقوبة الرياضية

نفى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" إمكانية توقيع عقوبة رياضية على برشلونة فيما يخص دفعه مبالغ لنائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا إنريكز نيجريرا.

وقال تيباس في بيان رسمي: "من المستحيل أن توجد عقوبات رياضية، لأن الأمر سيسقط بالتقادم".

وأوضح "الأمر الآخر هو الإجراءات الجنائية أو اتهامات الفساد بين الأفراد. يجب أن ننتظر ما سيقوله مكتب المدعي العام".

وتابع "إذا كانت هناك شكوى رسمية، سيجب أن نمثل أمام سلطات التحقيق. أخلاقيا هذا لا يمكنه الحدوث في الكرة الإسبانية".

بين لابورتا وتيباس

قال خوان لابورتا رئيس برشلونة: "دعونا نوضح أن برشلونة لم يشتر الحكام يوما".

وشن لابورتا هجوما على تيباس متهما إياه بصناعة حملة مزعومة ضد برشلونة.

على الجانب الآخر قال تيباس إن على لابورتا الاستقالة إذا لم يشرح بطريقة منطقية لماذا دفع النادي هذه المبالغ إلى نيجريرا.

إلى المحكمة

وجه القضاء الإسباني اتهاما رسميا إلى نادي برشلونة بصفته، ورئيسيه السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

التهم التي أعلنتها محكمة في برشلونة تتضمن الفساد وخيانة الأمانة وتزوير سجلات تجارية، وذلك على هامش قضية الدفعات المالية التي تلقاها نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق من النادي الكتالوني.

أيضا تم توجيه الاتهام إلى المسؤولين السابقين في إدارة بارتوميو، أوسكار جراو وألبرت سولير.

وقال نص بيان الادعاء: "حصل برشلونة على اتفاقية شفهية سرية للغاية مع خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا وحافظ عليها، بحيث يقوم بصفته نائب رئيس لجنة التحكيم، ومقابل المال، بأفعال تمنح الافضلية لنادي برشلونة في قرارات الحكام في المباريات التي يخوضها النادي وبالتالي في النتائج والمسابقات".