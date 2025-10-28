بعد غياب شهرين.. إيسكو يعود للتدرب بالكرة

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 18:18

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال بيتيس

عاد فرانشيسكو إيسكو لاعب ريال بيتيس للتدرب بالكرة بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وكان إيسكو قد تعرض للإصابة خلال شهر أغسطس الماضي بكسر في الكاحل.

وعاد النجم الإسباني للتدرب على العشب باستخدام الكرة من جديد بعد فترة أجرى خلالها عملية جراحية واستخدم العكاز ليتمكن من المشي.

وكان من المفترض أن يغيب اللاعب لمدة 3 أشهر وقد اقترب من العودة للتدريبات الجماعية للعودة قريبا للمشاركة في المباريات.

وفقا لمانويل بيليجريني مدرب بيتيس فإن إيسكو من الصعب أن يعود قبل التوقف الدولي المقبل ولكنه متفائل باقتراب مشاركته مع الفريق.

ولم يشارك إيسكو في أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي إذ تعرض للإصابة قبل انطلاقه.ش

وانضم إيسكو إلى ريال بيتيس في 2023 في صفقة انتقال حر.

وخلال الموسم الماضي شارك إيسكو في 33 مباراة بقميص بيتيس وسجل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.

