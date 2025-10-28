خبر في الجول - محمد السيد يطلب 10 ملايين جنية سنويا لتجديد تعاقده

يرغب محمد السيد لاعب وسط الزمالك في الحصول على 10 ملايين جنيه سنويا لتجديد تعاقده.

محمد السيد النادي : الزمالك الزمالك

وينتهي عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم ويمكنه الاتفاق والتوقيع لأي ناد بداية من شهر يناير المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد السيد طلب الحصول على 10 ملايين جنية سنويا لتجديد تعاقده مع الزمالك.

ويسعى الزمالك لحسم ملف تجديد محمد السيد خاصة بعد الأحداث الأخيرة.

وتعرض محمد السيد للهجوم من جانب جماهير الزمالك خلال مواجهة ديكيداها الصومالي بسبب تعثر تجديد تعاقده.

وفاز الزمالك على ديكيداها بهدف دون، في مباراة أهدر خلالها محمد السيد ركلة جزاء.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات من البطولة الكونفدرالية بمجموع 7-0 في المباراتين.

وتقام قرعة دور المجموعات يوم 3 نوفمبر المقبل بجوهانسبرج بجنوب إفريقيا.