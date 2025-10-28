مدرب أهلي جدة: أنا لست طبيبا للحديث عن إصابة جالينو

رفض الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة الإجابة على سؤال حوال إصابية البرازيلي جالينو لاعب الفريق.

وفقد أهلي جدة خدمات جالينو خلال عدد من المباريات بسبب إصابته المتكررة.

وقال يايسله في مؤتمر صجفي عقب سؤاله عن جالينو: "أنا مدرب الفريق ولست مديرا طبيا للحديث عن الإصابات. لا أريد الحديث عن إصابة جالينو خاصة ان الموسم طويل".

وأضاف "حققنا فوزا مستحقا على الباطن في كأس الملك، ونريد الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية عندما نواجه الرياض في الدوري السعودي".

وتأهل أهلي جدة إلى دور الثمانية من كأس الملك عقب تخطي عقبة الباطن.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرياض يوم الخميس ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي.

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بفارق أقل 6 نقاط عن النصر المتصدر.