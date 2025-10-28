مدرب أهلي جدة: أنا لست طبيبا للحديث عن إصابة جالينو

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 17:50

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله - المدير الفني لفريق أهلي جدة

رفض الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة الإجابة على سؤال حوال إصابية البرازيلي جالينو لاعب الفريق.

وفقد أهلي جدة خدمات جالينو خلال عدد من المباريات بسبب إصابته المتكررة.

وقال يايسله في مؤتمر صجفي عقب سؤاله عن جالينو: "أنا مدرب الفريق ولست مديرا طبيا للحديث عن الإصابات. لا أريد الحديث عن إصابة جالينو خاصة ان الموسم طويل".

أخبار متعلقة:
الدوري السعودي - الشباب يفرض التعادل على أهلي جدة بـ 10 لاعبين شكوك حول مشاركة ثنائي أهلي جدة أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا مدرب أهلي جدة يرد على شائعات رحيل توني في يناير تقرير: أهلي جدة بدون محرز وكيسي أمام الباطن في كأس الملك

وأضاف "حققنا فوزا مستحقا على الباطن في كأس الملك، ونريد الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية عندما نواجه الرياض في الدوري السعودي".

وتأهل أهلي جدة إلى دور الثمانية من كأس الملك عقب تخطي عقبة الباطن.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرياض يوم الخميس ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي.

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بفارق أقل 6 نقاط عن النصر المتصدر.

أهلي جدة الدوري السعودي
نرشح لكم
بنزيمة يطيح بـ رونالدو.. اتحاد جدة يفوز على النصر ويواصل حملة الدفاع عن لقب كأس الملك انتهت في كأس الملك - النصر (1)-(2) اتحاد جدة.. تأهل مثير التشكيل - رونالدو وماني يقودان هجوم النصر أمام اتحاد جدة.. وبنزيمة أساسي مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أكتوبر.. دربي جدة في الكأس والدوري الإيطالي شكوك حول مشاركة رباعي النصر أمام اتحاد جدة مدافع اتحاد جدة يغيب عن مواجهة النصر الرياضية: إنزاجي يدرس خيارين لإقامة معسكر للهلال خلال فترة كأس العرب تقرير: أهلي جدة بدون محرز وكيسي أمام الباطن في كأس الملك
أخر الأخبار
بنزيمة يطيح بـ رونالدو.. اتحاد جدة يفوز على النصر ويواصل حملة الدفاع عن لقب كأس الملك 11 دقيقة | سعودي في الجول
رأسية أنجويسا تنصر نابولي على ليتشي وتنقذ الصدارة 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري يعلن تفاصيل إصابة ميدو جابر 32 دقيقة | الدوري المصري
قائد نيجيريا: كأس إفريقيا أجمل بطولة في العالم ساعة | الكرة الإفريقية
كوبي: لقاء مرتقب بين يامال وجهاز منتخب إسبانيا لإنهاء أزمته مع كارباخال ساعة | الدوري الإسباني
أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الإفريقية للرخصة (A8) ساعة | الكرة المصرية
كرة نسائية - منتخب مصر يخسر برباعية من غانا ويفقد فرصة التأهل لأمم إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
أرتيتا: ساليبا ومارتينيلي مصابان.. وكأس الرابطة هي الأهم حاليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516094/مدرب-أهلي-جدة-أنا-لست-طبيبا-للحديث-عن-إصابة-جالينو