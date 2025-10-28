مؤتمر ماريسكا: نحتاج إلى المداورة في التشكيل.. وجواو بيدرو لن يسجل 20 هدفا

أوضح إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي أن فريقه يحتاج للمداورة لحماية اللاعبين.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه ولفرهامتون في المباراة التي ستجمعهما في الدور الرابع من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "انخفاض مستوى جواو بيدرو؟ عندما لا تكون في كامل جاهزيتك بنسبة 100% يكون من الصعب المنافسة، جواو ليس مشكلة، سيسجل الأهداف وسيوفر لنا التمريرات الحاسمة".

وأضاف "جواو لن يسجل 20 هدفا في الموسم لأنه يمتلك أسلوبا مختلفا".

وتابع "بيدرو نيتو لاعب مميز ومتواضع جدا ويعمل بجد، بالنسبة لنا فهو لاعب مهم جدا وسعداء للغاية به".

وواصل "نحن على بعد 3 مباريات من النهائي، لذا علينا أن نملك الرغبة في اللعب من أجل ذلك، علينا أن نأخذ الأمور مباراة بمباراة، نأمل أنه بالفوز في هذا اللقاء يمكننا التفكير في التالي".

واستمر "تشيلسي أقوى في مباريات الكؤوس؟ لا أعلم، أحاول التركيز على كل مباراة على حدة بغض النظر عن البطولة وأن نمضي لأبعد ما يمكن، جميع البطولات مهمة بالنسبة لتشيلسي".

وشدد "نحتاج إلى المداورة لحماية اللاعبين، لأنه إذا لعبنا بنفس التشكيل الأساسي طوال الوقت، فسنواجه صعوبة خلال الموسم، من المحتمل أن نجري بعض التغييرات".

وأنهى حديثه قائلا: "ليام ديلاب شارك في جزء من الحصة التدريبية وهو متاح لمباراة ولفرهامبتون، سيحصل على عدد دقائق بشكل تدريجي".