انتخابات الأهلي – أحمد حسام عوض: ثقة الخطيب شرف لي

أكد أحمد حسام عوض المرشح على منصب العضوية فوق السن ضمن قائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي المقرر لها يوم ٣١ أكتوبرالجاري، أن هناك رهان حقيقي على تواجد أعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات، والمساهمة في كتابة فصل جديد من فصول المشاركة في كتابة تاريخ النادي.

وأوضح أن ملف الخدمات سوف يحظى باهتمام خاص في الفترة المقبلة بعد أن تم الإستماع إلى آراء الأعضاء ومقترحاتهم داخل الفروع والمقر الرئيسي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بالصورة التي تليق بالإنتماء الى نادي القرن.

وأضاف: "من خلال شركات الأهلي نجحنا في تعظيم موارد النادي من خلال تطوير الرعايات، وإبرام عقود جديدة مع الشركة المتحدة، وحققنا نقلة نوعية في استغلال العلامة التجارية للأهلي وحقوق اللاعبين الإعلانية بشكل احترافي، بما يتناسب مع قيمة النادي وتاريخه، وسوف نعمل بكل جد من أجل استمرار هذه الخطوات المتقدمة في كافة المجالات".

وأشار "الجمعية العمومية للنادي الأهلي لم تخذل النادي في أي وقت، وهي دائمًا شريك أساسي في صنع المستقبل للنادي الذي يستجق دائما الأفضل، وهو ما يحققه بفضل أبنائه بشكل عام".

وأتم تصريحاته "شرف كبير جدا أن أنال ثقة محمود الخطيب، وأن أتواجد ضمن قائمته الانتخابية. دخول انتخابات الأهلي مسؤولية عظيمة، وأتمنى أن نكون جميعًا على قدر ثقة الأعضاء، وأن نحقق طموحات جماهير النادي ومجلسه وجمعيته العمومية".

وتجرى انتخابات مجلس إدارة الأهلي يوم 31 أكتوبر الجاري.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى يوم 6 أكتوبر بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة.

وجاء المرشحون على النحو التالي:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابها من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.