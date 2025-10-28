لا جازيتا: حارس إنتر يتسبب في قتل رجل مسن

جوسيب مارتينيز - إنتر

تسبب جوسيب مارتينيز حارس مرمى إنتر في قتل رجل مسن على كرسي متحرك بعد اصطدامه بسيارته.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن الفرضية أن الرجل المسن تعرض لوعكة صحية مفاجأة جعلته ينحرف إلى المسار الذي كان يقود فيه مارتينيز.

وذكرت الصحيفة أن الحارس الإسباني توقف وقدم له الإسعافات الأولية، لكن توفي الرجل المسن في النهاية.

وأفادت الصحيفة أن الشرطة الإيطالية تحقق في الأمر.

ووفقا للصحيفة فإن إنتر قرر إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بكريستيان كيفو المدير الفني للفريق نتيجة ما حدث.

ويعود المؤتمر الصحفي للمدرب الروماني إلى مباراة الفريق ضد فيورنتينا الأربعاء المقبل في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وانضم الحارس البالغ من العمر 27 عاما إلى إنتر في الصيف قبل الماضي قادما من جنوى مقابل 14 مليون يورو.

وتأسس مارتينيز في برشلونة وتدرج في الفئات العمرية المختلفة قبل أن ينتقل إلى لاس بالماس ومنه إلى لايبزيج الألماني قبل أن ينضم لجنوى حيث برز ليتعاقد إنتر معه.

ولعب مارتينيز مع إنتر خلال الموسم الجاري مباراتين في الدوري وتلقى هدفا.

