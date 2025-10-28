انتخابات الأهلي – عبد الحفيظ: سنعمل وفقا لمصلحة النادي لأنه صاحب الفضل علينا

يرى سيد عبد الحفيظ المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي أن الجميع في مجلس الإدارة يعمل لمصلحة النادي لأنه صاحب الفضل على الجميع.

وقال عبد الحفيظ عبر موقع الأهلي: "الترشح لإنتخابات النادي الأهلي مسئولية كبيرة نتطلع لأن نكون على قدرها. خطوة مهمة للغاية للفترة القادمة وللتأكيد ‏على ‏ثوابت النادي ورؤية قائمة محمود الخطيب للعديد من الملفات التي سوف نعمل على تحقيقها، سيكون هناك أدوار ‏عديدة ‏ولكن في النهاية مصلحة النادي هي ما سوف نعمل من أجله، وأتمنى أن أوفق في هذه المهمة".

وأضاف "هناك رموز كبار من لاعبي الكرة السابقين الذين عملوا في القائمة تضم أسماء كبيرة ومميزة ولكل منهم خبراته ‏وطموحاته ‏لخدمة النادي وأعضاءه وجماهيره، ‏سوف أجتهد في إطار العمل داخل القائمة".

وأكمل "الفترة الماضية شهدت تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة، وهو أمر يحسب للمجالس السابقة، ويجب أن ينالوا ما يستحقون من ‏اشادة على ما تم إنجازه على أرض الواقع، بالتأكيد سوف نبذل ما بوسعنا لتحقيق المزيد من النجاحات التي تليق باسم ومكانة ‏النادي الأهلي وأعضاءه وجماهيره وشعبية النادي وما يستحقه كل من ينتمي له من خدمات وتطوير".

وواصل "عضو النادي الأهلي دائما ما يطمح للأفضل في كل الإتجاهات سواء الخدمات أو المنشأت أو الفرق الرياضية والمميزات ‏الأخرى. بحكم التخصص سوف يكون تركيزي أكبر على الجانب الرياضي سواء فريق الكرة أو الاستاد أو ما يتعلق بهذا ‏الملف، ولكن سوف نعمل بكل جد من أجل إنجاز ما يستحقه الأعضاء".

واستطرد "الجولات التي قامت بها القائمة كانت إيجابية للغاية، ولمسنا صدق مشاعر الأعضاء وكنت سعيد للغاية، النادي الأهلي هو بيتي ‏والتواجد به شرف كبير بين عائلة النادي والقائمة كلها وعلى رأسها محمود الخطيب قريبة من الجميع وتثق بشدة في ‏الأعضاء، ونثق في إن التوليفة التي تضمها القائمة قادرة على تحقيق تطلعات الأعضاء وإسعادهم بكل ما يمكن".

وأشار "هناك تطورات ومتغيرات مستمرة في كل المجالات، ولذلك لابد أن يكون تفكيرنا مختلفا، وهو ما جعل القائمة تتجه نحو آفاق ‏جديدة من الاستثمار وتعظيم الموارد والتجهيز لكل الملف ونجهز لمستقبل أفضل والأهلي يستحق ذلك ونتمنى أن نكون ‏موفقين في هذا الأمر، ولا يأحد ينكر أهمية وجود موارد مالية كبيرة للوفاء بهذه المشروعات والالتزامات الضخمة التي يرتبط ‏بها النادي".

وأكد "الخطيب اختار قائمة الدورة المقبلة وفقا لمعايير محددة، وبالتأكيد سوف يكون هناك تنوع في الآراء ولكن سوف يتم ‏العمل وفقا لمصلحة النادي وبالتأكيد سوف يتم العمل بما يحقق أهداف النادي في كل المجالات".

وشدد "نثق بشدة في حضور أعضاء النادي بكثافة للمشاركة في الانتخابات يوم 31 أكتوبر الجاري الحضور الكبير مهم للغاية لتأكيد ‏قوة الجمعية العمومية للنادي وبإذن الله يكون العدد قياسي في ظل أهمية ومكانة الأهلي وتأكيد إن الكل غعلى قلب رجل واحد. ‏الجمعية العمومية بمثابة يوم الأهلاوية ويوم لتجمع الأعضاء من كافة الفئات من الوارد أن يكون هناك خلافات في وجهات ‏النظر، ولكن لا خلاف على الاجتماع على حب الأهلي".

وأوضح "الأهلي هو ما يجمعنا، كل من ينتمي للنادي يجب أن يكون مستعدا لخدمته من أي موقع، وهو ما تعودنا عليه داخل بيتنا الكبير ‏وتوارثناه من الأجيال السابقة وذلك حتى لو كان من خارج أسوار النادي كل فرد له ذكريات مع الأهلي سواء داخل النادي ‏أو خارجه والأهلي يستحق الكثير والكثير وهو صاحب الفضل على الجميع".

وأتم تصريحاته "ننتظر الجميع للتعبير عن حب الأهلي والمشاركة في الانتخابات وتأكيد حق الجميع في رسم مستقبل النادي".