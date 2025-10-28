جارناتشو: الأمور مع أموريم كانت صعبة.. ولهذا السبب انضممت لـ نشيلسي

أقر أليخاندرو جارناتشو لاعب تشيلسي أن الأمور في فريقه السابق مع مانشستر يونايتد كانت صعبة تحت قيادة روبن أموريم المدير الفني للفريق.

وقال اللاعب الأرجنتيني عبر موقع سبورت إلوستريتد: "حدثت الكثير من التغييرات في وضع مانشستر يونايتد مع روبن أموريم خلال موسمي الأخير، وكان الأمر صعبا بعض الشيء".

وأضاف "مع ذلك لعبت الكثير من المباريات في الموسم الماضي، سواء كنت في التشكيلة الأساسية أو أحيانا كبديل".

وأكمل "كان من المهم التعرف على أسلوب اللعب الذي يعتمد عليه إنزو ماريسكا، وشرح لي الكثير في مكالمة فيديو معه، لذلك أعتقد أن هذه كانت خطوة مهمة جدا بالنسبة لي وفرصة للتطور كلاعب في فريق مثل تشيلسي".

وواصل "أعرف إنزو فيرنانديز من المنتخب الوطني، هو شخص رائع وتحدثت معه طوال الصيف الماضي وأرسل لي رسائل أسبوعيا".

وأنهى حديثه قائلا: "التقينا مرة أخرى هنا وساعدني كثيرا منذ بداية وجودي هنا، لذلك نحن الآن أصدقاء مقربون جدا".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى تشيلسي قادما من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 46 مليون يورو.

ولعب الجناح الأيسر مع تشيلسي 7 مباريات خلال الموسم الجاري بواقع 331 دقيقة وسجل هدف واحد ولم يصنع.