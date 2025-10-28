تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس A

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 14:13

كتب : FilGoal

الأهلي

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الطبي، قام بتطعيم جميع أفراد جهاز الكرة ولاعبي الفريق الأول ضد فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي «A» بالتنسيق مع إحدى الشركات المتميزة في هذا المجال.

وأن ذلك للحفاظ على الصحة العامة واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الفريق.

وأضاف وليد صلاح أن الأهلي يحرص دائمًا على تطبيق الإجراءات الطبية اللازمة، ضمن سلسلة من الخطوات الدورية التي يتبناها النادي بالتعاون مع الجهات المتخصصة لضمان جاهزية اللاعبين واستمرار بيئة العمل بشكل صحي وآمن داخل منظومة الكرة.

يأتي ذلك بعد تعرض إمام عاشور لاعب الأهلي للإصابة بفيروس A والتي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وبعدها أجرى الأهلي فحوصات لكل أفراد الفريق للتأكد من سلامة الجميع، وجاءت النتيجة سلبية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت غدا الأربعاء، في الجولة 12 من الدوري المصري.

