دوري NBA – سان أنطونيو سبيرز يواصل انتصاراته مع تألق ويمبانياما

واصل سان أنطونيو سبيرز انتصاراته في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA، وذلك بعد الفوز على تورنتو رابتورز بنتيجة 121-103.

ويعد الفوز هو الرابع على التوالي لسان أنطونيو سبيرز في الدوري هذا الموسم، ويتصدر الفريق ترتيب القسم الغربي دون أي خسارة.

واستمر النجم الفرنسي الشاب فيكتور ويمبانياما في تألقه هذا الموسم، وذلك بعدما سجل 24 نقطة وأكمل 15 متابعة.

وخسر لوس أنجلوس ليكرز أمام بورتلاند تريل بلايزرز بنتيجة 122-108، مع استمرار غياب ليبرون جيمس نجم ليكرز.

كما غاب لوكا دونشيتش عن المباراة أيضا ولم يشارك مع فريقه ليكرز.

وفاز أيضا كليفلاند كافاليرز على ديترويت بيستنز بنتيجة 116-95.

كما فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على أورلاندو ماجيك بنتيجة 136-124.

وفاز أيضا هيوستن روكيتس على بروكلين نيتس بنتيجة 137-109، وانتصر بوسطن سيلتيكس على بيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 122-90.

وتغلب أوكلاهوما سيتي ثاندرز على دالاس مافريكس بنتيجة 101-94، ودنفر ناجيتس على مينيسوتا بنتيجة 127-114.

وأخيرا فاز جولدن ستيت واريورز على ممفيس جريزليس بنتيجة 131-118.