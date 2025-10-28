سون: سأعود إلى لندن لأودع جماهير توتنام

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 13:17

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام - نهائي الدوري الأوروبي

كشف سون هيونج مين لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي عن عودته إلى لندن مرة أخرى لوداع جماهير توتنام فريقه السابق.

وانتقل سون إلى لوس أنجلوس جالاكسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال سون عبر مقطع على يوتيوب: "سأعود إلى لندن لأرى جميع مشجعي توتنام لأن المباراة الأخيرة لي مع الفريق كانت في كوريا الجنوبية".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أنني أستحق أن أودعهم جميعا، وهم يستحقون أن يروني شخصيا لأقول لهم وداعا، سيكون يوما عاطفيا للغاية، لا أستطيع الانتظار للعودة إلى لندن ورؤية جماهير توتنام".

انضم سون، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى توتنهام في أغسطس 2015 ليصبح واحدا من أهم لاعبي النادي

خاض اللاعب الكوري الجنوبي الدولي 454 مباراة مع توتنام، مسجلاً 173 هدفًا، وهو خامس أعلى رصيد في تاريخ النادي.

وتولى سون قيادة الفريق عام 2023، بعد رحيل هاري كين.

