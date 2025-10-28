ميسي: سأقيم نفسي قبل اتخاذ قرار المشاركة في كأس العالم

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 12:52

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

أوضح ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي أنه سيقيم حالته قبل اتخاذ المشاركة في كأس العالم 2026 رفقة الأرجنتين.

وتوج ميسي ببطولة كأس العالم 2022 مع الأرجنتين في قطر.

وقال ميسي لقناة إن بي سي نيوز: "المشاركة في كأس العالم المقبل ستكون استثنائية وأود ذلك كثيرا، لكن عمري يعد عاملا مؤثرا".

وأضاف "أريد أن أشارك في كأس العالم وأن أكون في حالة جيدة، وأكون جزءا مهما في مساعدة الأرجنتين، سأقيم ذلك يوميا عندما أبدأ فترة الإعداد للموسم المقبل مع إنتر ميامي وسأرى ما إذا كنت في أفضل حالاتي بنسبة 100% وأفيد المنتخب ثم سأتخذ القرار".

وتابع "القدرة على الدفاع عن اللقب مجددا في الملعب أمر رائع، لأنه دائما حلم أن تلعب مع المنتخب الوطني خصوصا في البطولات الرسمية".

وواصل "الحقيقة أنني أحب كل شيء في العيش في ميامي، قضيت وقتا طويلا في برشلونة، وهي بالنسبة لي مدينة استثنائية حيث نشأت وعشت لحظات مذهلة كثيرة ونفتقدها كثيرا، لكن ميامي مدينة تتيح لنا أن نعيش بشكل رائع ونستمتع بالحياة وتمنحنا الهدوء وتتيح للأطفال أن يكونوا أنفسهم".

وأنهى حديثه قائلا: "التتويج بكأس العالم كان حلما بالنسبة لي وصحيح كان الشيء الوحيد الذي ينقصني على المستوى الاحترافي لأنني كنت محظوظا بتحقيق كل شيء على المستوى الفردي والجماعي مع برشلونة، وأعتقد أن هذا حلم كل لاعب".

وأعلن نادي إنتر ميامي في وقت سابق تجديد تعاقد ليونيل ميسي حتى 2028.

وظهر النجم الأرجنتيني في ملعب "فريديم بارك" معقل إنتر ميامي الجديد والذي من المنتظر افتتاحه في 2026 وهو يوقع على عقود التجديد.

ليونيل ميسي الأرجنتين إنتر ميامي
