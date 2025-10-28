سعد شلبي: الأهلي كان يعاني من أزمة مالية.. وهذا موعد افتتاح الاستاد

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي عن وجود أزمة مالية في النادي الأحمر قبل عدة سنوات، وذلك قبل أن يتم حلها بشكل كامل.

وقال شلبي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "في 2023 سافر الأهلي إلى جنوب إفريقيا ومنها إلى الكاميرون وتكلفت هذه الرحلة 16 مليون جنيه".

وأضاف "كنا نعاني من أزمة مالية في هذه الفترة والحل كان الحصول على قرض من بنك القاهرة بقيمة 300 مليون جنيه لمدة 3 سنوات بضمان رسوم اشتراكات الأعضاء وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة، وتم سداد القرض بالكامل قبل 5 شهور من المدة المحددة له".

وواصل "الأهلي تقدم بطلب رسمي لتحويل ملف النادي الضريبي من مكاتب صغار العملاء إلى مكاتب كبار العملاء وذلك يؤكد مسؤولية النادي تجاه الدولة".

وأكمل "افتتاح استاد الأهلي سيكون في النصف الثاني من عام 2029 بشكل رسمي".

وأتم تصريحاته "هناك تراجع في حجم الطلب على الدوري المصري بسبب قلة الأندية الجماهيرية، والأهلي والزمالك فقط هما من يحملا طلبات السوق المصري لأن الرعاة تستهدف الأندية الجماهيرية لتسويق علامتها التجارية".