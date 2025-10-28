سبورت: برشلونة لم يتقبل تصريحات يامال ضد ريال مدريد.. وسيتابع سلوكه

كشفت صحيفة سبورت كواليس ما بعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة ورد فعل مسؤولي النادي الكتالوني عقب المباراة.

وأنهى ريال مدريد عقدته في مباريات الكلاسيكو من الموسم الماضي، وفاز على برشلونة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة لم تعبجهم تصريحات لامين يامال عن ريال مدريد قبل الكلاسيكو معتبرينها أنها كانت بمثابة الوقود لريال مدريد ودافع أكبر للفوز.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة علموا أن بعض من لاعبي ريال مدريد طلبوا اللعب في الجهة اليسرى فقط لمهاجمة لامين يامال بعنف.

والخطوة الأهم التي ستتخذها إدارة برشلونة وهي متابعة سلوك اللاعب عن قرب لتجنب أي تصريحات متهورة أو تعرض مفرط في حياته الخاصة.

ولكن النادي يثق في اللاعب كونه القائد للمشروع الرياضي لسنوات كثيرة مقبلة.

وهاجم الكثير من لاعبي ريال مدريد عقب المباراة على لامين يامال بسبب تصريحاته السابقة ضد النادي الملكي.

وفاز ريال مدريد على برشلونة لأول مرة بعدما خسر في آخر 4 مباريات أمامه.

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو 4 مرات في الموسم الماضي، بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكأس وأخرى في السوبر الإسباني.

ويعد الكلاسيكو هو الأول لريال مدريد تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو.

كما غاب هانز فليك مدرب برشلونة عن المباراة وحضرها من المدرجات بسبب إيقافه.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 27 في الصدارة، وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22 في المركز الثاني.

لامين يامال برشلونة ريال مدريد
