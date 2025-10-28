عماد النحاس يقود الزوراء للفوز الأول في الدوري العراقي

قاد عماد النحاس المدير الفني للزوراء فريقه للفوز على القاسم في الدوري العراقي.

وتعد المباراة هي الأولى لعماد النحاس مع فريق الزوراء، الذي تولى مهمة تدريبه عقب رحيله من الأهلي.

ويتواجد مع عماد النحاس في الجهاز الفني، محمد محسن أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق في منصب المدرب العام.

وفاز الزوراء على القاسم بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى النقطة 5 في المركز الـ14 في الدوري.

وهو الفوز الأول للزوراء في الدوري هذا الموسم.

سجل ثنائية الزوراء كل من إبراهيم توميوا ونزار الرشدان.

ويلعب الزوراء في المباراة المقبلة ضد الموصل في الدوري العراقي.

وتولى عماد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت بعد رحيل خوسيه ريبيرو، وقاد الفريق في 5 مباريات حقق خلالها الفوز 4 مرات وتعادل مرة.

قبل أن تنتهي مهمته مع الأهلي بعد التعاقد مع الدنماركي يس توروب لتدريب الفريق.