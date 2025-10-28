عودة رودري لتدريبات مانشستر سيتي

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 11:34

كتب : FilGoal

رودري - مانشستر سيتي

عاد رودري لاعب مانشستر سيتي لتدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

رودري هيرنانديز

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وأصيب رودري خلال مباراة برينتفورد قبل فترة التوقف الدولي.

ونشر مانشستر سيتي بعض الصور من تدريبات الفريق وشهدت تواجد اللاعب الإسباني.

أخبار متعلقة:
بعد تسجيله هدف الفوز في مانشستر سيتي.. أستون فيلا يجدد عقد كاش أستون فيلا يواصل سلسلة انتصاراته ويتفوق على مانشستر سيتي بهدف كاش تشكيل مانشستر سيتي - مرموش على مقاعد البدلاء ضد أستون فيلا.. وهالاند يقود الهجوم "لقد منحتني كرة القدم كل شيء".. حارس مانشستر سيتي السابق يعلن اعتزاله

وسيكون اللاعب متاحا لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لإشراكه خلال المباريات المقبلة.

Image

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه سوانزي سيتي في المباراة التي ستجمعهما الأربعاء المقبل في الدور الرابع لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

يذكر أن الدولي الإسباني غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان نادي فياريال قد كرم لاعبه السابق رودري نجم مانشستر سيتي بعد عام من فوزه بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2024 قبل مباراته مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وتم تكريم رودري في ملعب لا سيراميكا بسبب فوزه بالكرة الذهبية الموسم الماضي.

وأفاد النادي في بيان "سيحصل اللاعب السابق وخريج أكاديمية فياريال للشباب على الشارة الذهبية للنادي".

وشارك رودري مع مانشستر سيتي خلال الموسم الجاري في 7 مباريات بواقع 414 دقيقة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

رودري مانشستر سيتي بيب جوارديولا
نرشح لكم
جراحة ناجحة لـ كارفاخال في الركبة سباليتي: من سيخلف تودور في تدريب يوفنتوس سيكون محظوظا لا جازيتا: مارتينيز يتسبب في قتل رجل مسن جارناتشو: الأمور مع أموريم كانت صعبة.. ولهذا السبب انضممت لـ نشيلسي سون: سأعود إلى لندن لأودع جماهير توتنام سبورت: برشلونة لم يتقبل تصريحات يامال ضد ريال مدريد.. وسيتابع سلوكه سيلتك يعلن قبوله استقالة رودجرز من تدريب الفريق مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أكتوبر.. دربي جدة في الكأس والدوري الإيطالي
أخر الأخبار
جراحة ناجحة لـ كارفاخال في الركبة 50 دقيقة | الدوري الإسباني
سباليتي: من سيخلف تودور في تدريب يوفنتوس سيكون محظوظا ساعة | الكرة الأوروبية
لا جازيتا: مارتينيز يتسبب في قتل رجل مسن ساعة | الكرة الأوروبية
انتخابات الأهلي – عبد الحفيظ: سنعمل وفقا لمصلحة النادي لأنه صاحب الفضل علينا ساعة | الدوري المصري
جارناتشو: الأمور مع أموريم كانت صعبة.. ولهذا السبب انضممت لـ نشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس A 2 ساعة | الدوري المصري
دوري NBA – سان أنطونيو سبيرز يواصل انتصاراته مع تألق ويمبانياما 3 ساعة | كرة السلة الأمريكية
سون: سأعود إلى لندن لأودع جماهير توتنام 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516078/عودة-رودري-لتدريبات-مانشستر-سيتي