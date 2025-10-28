عودة رودري لتدريبات مانشستر سيتي

عاد رودري لاعب مانشستر سيتي لتدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

رودري هيرنانديز النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وأصيب رودري خلال مباراة برينتفورد قبل فترة التوقف الدولي.

ونشر مانشستر سيتي بعض الصور من تدريبات الفريق وشهدت تواجد اللاعب الإسباني.

وسيكون اللاعب متاحا لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لإشراكه خلال المباريات المقبلة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه سوانزي سيتي في المباراة التي ستجمعهما الأربعاء المقبل في الدور الرابع لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

يذكر أن الدولي الإسباني غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان نادي فياريال قد كرم لاعبه السابق رودري نجم مانشستر سيتي بعد عام من فوزه بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2024 قبل مباراته مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وتم تكريم رودري في ملعب لا سيراميكا بسبب فوزه بالكرة الذهبية الموسم الماضي.

وأفاد النادي في بيان "سيحصل اللاعب السابق وخريج أكاديمية فياريال للشباب على الشارة الذهبية للنادي".

وشارك رودري مع مانشستر سيتي خلال الموسم الجاري في 7 مباريات بواقع 414 دقيقة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com