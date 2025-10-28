استعدادا لكأس العالم.. منتخب مصر للناشئين يهزم قطر 7-1 وديا

فاز منتخب مصر للناشئين على قطر في المباراة الودية التي جمعتهما في الدوحة بنتيجة 7-1.

يأتي ذلك ضمن استعداد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للناشئين تحت 17 في قطر.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

ويرأس بعثة المنتخب الوطني في قطر وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتقام البطولة في قطر خلال الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025.

وهي النسخة الأولى من المسابقة التي تضم 48 منتخبا.

وتضم قائمة منتخب مصر بقيادة المدير الفني أحمد الكاس:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق،

الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام

الوسط: عمر كمال، عمر أبو طالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري

الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب

وتواجد عمار محمد السيد وسيف الجبالي في قائمة الانتظار وفقا للوائح اللاتحاد الدولي.