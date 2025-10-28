سيلتك يعلن قبوله استقالة رودجرز من تدريب الفريق

أعلن نادي سيلتك قبوله استقالة برندان رودجرز من تدريب الفريق بعد سوء النتائج.

وأشار النادي إلى أنه قبل استقالة المدرب الأيرلندي الشمالي وتعيين مارتن أونيل كمدير فني مؤقت لحين تعيين مدرب بشكل دائم.

وخسر سيلتك من منافسه هارتس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الاسكتلندي.

وتعد هذه الولاية هي الثانية لرودجرز مع سيلتك.

وخلال ولاية رودرجز الثانية التي استمرت لمدة موسمين بجانب الموسم الجاري، فتمكن من التتويج بالدوري مرتين بالإضافة إلى كأس اسكتلندا وكأس الرابطة.

لكن بالرغم من تتويجه بالبطولات المحلية خلال ولايته الثانية، إلا أنه قرر الاستقالة بعد ابتعاده عن هارتس المتصدر بفارق 8 نقاط.

ويحتل سيلتك وصافة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما هارتس متصدرا بـ 25 نقطة.