مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أكتوبر.. دربي جدة في الكأس والدوري الإيطالي

تلعب الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي في منتصف الأسبوع بلعب ميلان ونابولي.

في حين تلعب الجولة الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بمباراة قوية وهي دربي جدة النصر ضد الاتحاد.

الدوري الإيطالي

أتالانتا × نابولي.. تذاع المباراة في تمام الساعة 11 إلا ربع مساء على منصة شاشة.

ليتشي × نابولي.. تذاع المباراة في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء على منصة شاشة.

كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر × الاتحاد.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة ثمانية 1.

الأخدود × الهلال.. تذاع المباراة في تمام الساعة السادسة و10 دقائق مساء على ثمانية 3.

كأس ألمانيا

أينتراخت فرانكفورت × بوروسيا دورتموند.. تذاع المباراة في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء على قناة أبو ظبي الرياضية 1.