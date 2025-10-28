الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام بتروجت في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

ويقود محمود بسيوني طاقم التحكيم الذي جاء كالتالي:

حكم الساحة: محمود بسيوني

الحكم المساعد الأول: يوسف البساطي

الحكم المساعد الثاني: خالد حسين

الحكم الرابع: جلال أحمد

حكم الفيديو: وائل فرحان

حكم الفيديو المساعد: محمد القاضي

وهذه أول مباراة يديرها بسيوني لأي من الفريقين في الموسم الحالي.

وأدار بسيوني 13 مباراة للأهلي من قبل، فاز الأحمر في 11 منها وتعادل مرتين.

بينما أدار الحكم 10 مباريات لبتروجت، وحقق الفريق البترولي الفوز في 3 منها، وتعادل مرتين مقابل 5 هزائم.

ويلعب الأهلي ضد بتروجت في الجولة 12 من الدوري المصري، يوم 29 أكتوبر الجاري.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 21 نقطة، ويأتي بتروجت المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة بتروجت والأهلي

يلتقي الأهلي مع بتروجت يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر.

وتقام المباراة على استاد الكلية الحربية.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

